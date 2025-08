Quién es Jenna Ortega, la actriz de ascendencia mexicana que pasó de Disney a Merlina y hoy es productora en Netflix

Este miércoles 6 de agosto estrena en Netflix la primera parte de la anticipada segunda temporada de Merlina, la serie sobre la hija mayor de la familia Addams. La protagonista de la mega producción, una vez más, es Jenna Ortega, quien en esta nueva entrega regresa con un doble rol: no sólo es la actriz principal, sino que también se desempeña como productora ejecutiva.

En una charla con Variety, Ortega reveló que tomó la decisión de sumarse al equipo de Netflix para poder introducir pequeñas modificaciones en el guion que le permitan hacer mejor su rol. Esto aumenta la expectativa de los fanáticos, que pensaron que la interpretación que Jenna hizo de Merlina en la primera temporada era perfecta e inmejorable.

Pero, ahora sólo queda una pregunta: ¿De dónde salió estas actriz de 23 años que ya es capaz de pisar con esa fuerza en la industria?

Jenna nació en California, en el seno de una familia de clase media. Y a pesar de que muchos la critican por hablar poco y nada de español, lo cierto es que recibió una crianza bilingüe. Tiene ascendencia mexicana tanto de parte de su padre como de su madre, pero la falta de práctica del idioma hoy la condena en redes a ser tratada como una «falsa latina».

Jenna Ortega vuelve para la segunda temporada de Merlina. Foto: Netflix

De una serie en Disney a «Scream»

Su carrera actoral empezó cuando era muy chica y, a los 20 años, ya había participado en 20 producciones. Después de varios roles menores en la TV y el cine, protagonizó su primera serie de Disney, Atrapada en el medio, que duró dos temporadas y no tuvo demasiado éxito. Pero sirvió como el primer envión de Ortega hacia todo lo que vendría después.

En los años siguientes, tuvo roles principales en la serie You, las películas Scream 5 y 6 y la primera temporada de Merlina, siendo este último proyecto el que terminó de posicionarla y darle reconocimiento internacional.

Su interpretación de Merina Addams fue tan notable que, poco tiempo después, Tim Burton la convocó para ser la hija de Winona Ryder en Beetlejuice, Beetlejuice, la secuela de la clásica película de 1988, protagonizada por Michael Keaton.

Jenna Ortega participó de «Scream 5» y «6». Foto Archivo Clarín

La actriz que sin expresar nada conquistó a todos

Uno de los aspectos más impactantes del trabajo de Ortega en Merlina es su capacidad de transmitir vacío absoluto con su mirada, sin prácticamente parpadear entre escenas. Para muchos niños y adolescentes, la producción fue su gran introducción al oscuro mundo de la familia Addams, en el que Jenna pasó a ser su referente.

Y así Merlina, con un enfoque fresco de una historia que ya es un clásico, en cuestión de días, se convirtió en la serie más popular de Netflix. Y Ortega, en ese mismo corto período de tiempo, se convirtió en la nueva gran estrella de la generación Z, juntando más de 37 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y todo esto interpretando a un personaje totalmente frío, que le escapa más a la conexión emocional que a los monstruos.

En la conferencia de prensa oficial de la segunda temporada de Merlina, a la que Clarín asistió, la actriz se refirió a las complejidades emocionales de su personaje que, para ella, si bien no se exteriorizan demasiado, están ahí. «Merlina no es muy vulnerable en general, pero simplemente porque suele ser la más inteligente de la sala. Nunca niega su amor, o su odio, su pasión por su familia… Y es bueno, porque la gente no suele cuestionarla, así que no tiene que hablar de ello, simplemente lo hace», explicó.

Jenna Ortega es una estrella de la generación Z, con más de 37 millones de seguidores.

Lo cierto es que, le pese a quien le pese, ni las críticas a Ortega ni las objeciones a la historia que cuenta Tim Burton lograron impedir que Merlina explote en el mundo, convirtiéndose un fenómeno entre niños y adolescentes, que ahora festejan sus cumpleaños con temática de la serie y se disfrazan del personaje que interpreta Ortega para Halloween.