Quién es Pablo Laurta, el acusado de matar a su ex pareja y la madre y secuestrar a su hijo en Córdoba

Antes de perpetrar el doble femicidio de Córdoba y el secuestro de su hijo de cinco años, Pablo Rodríguez Laurta (39) ya era conocido en Uruguay por su acérrima militancia antifeminista. Es el fundador de “Varones Unidos” una web donde se reportan diversos casos de hombres que fueron presuntamente perjudicados por el feminismo, con mensajes extremadamente misóginos.

El sábado, en Villa Serrana, Laurta se las ingenió para llegar a la casa donde vivían su ex pareja Luna Micaela Giardina (26), su ex suegra Mariel Zamudio (54) y su pequeño hijo. Asesinó a balazos a Giardina y a su madre, y luego se escapó con el menor del lugar del crimen. Hay imágenes de cámaras de seguridad que los muestran a ambos saliendo de ahí.

Mediante la coordinación de los ministerios de Seguridad de las provincias de Córdoba y Entre Ríos la Policía los encontró el domingo en buen estado de salud en el Hotel Berlín en Gualeguaychú, luego de que se activara el Alerta Sofía y un pedido de captura a Interpol. Ahora pasará la noche detenido en Gualeguaychú.

En el camino a su objetivo, dejó un hombre desaparecido: Martín Sebastián Palacios (49), el chofer privado que debía llevarlo desde Concordia hasta Córdoba. Su vehículo, un Toyota Corolla, apareció quemado en esa provincia, pero de él no se sabe nada; la última vez que su celular tuvo señal fue en Federación, Entre Ríos. Allí se lo rastrea, aún sin éxito.

Laurta, que fue detenido casi una semana después de ingresar a la Argentina ilegalmente, tiene antecedentes de violencia hacia Luna y el hijo de ambos, cuando todavía vivían juntos en Uruguay.

En “Varones Unidos” uno de los casos que se expusieron fue el suyo, contado desde su perspectiva, a través de cuatro publicaciones que detallan cuestiones vinculadas a la relación que mantuvo con la madre de su hijo y las denuncias hechas por él para reencontrarse con el nene. Según la retorcida versión de Laurta sobre los hechos, habría sido víctima de una manipulación para comprar la casa y luego víctima de falsas denuncias por parte de su ex.

Ahí se apunta contra la “justicia feminista de Córdoba”, que con “falsas denuncias” buscó “legitimar el secuestro extorsivo de su hijo en abierta complicidad con las sustractoras” del menor.

Según indica uno de los artículos, Pablo y Luna se conocieron en 2018 por redes sociales, con el objetivo de hacer la compra de un inmueble en Córdoba. Así, comenzaron un vínculo amoroso y ella quedó embarazada.

El nene nació en Córdoba y unos años después los tres se fueron a vivir a Uruguay. Poco después, la joven retornó a su provincia a “buscar papeles para formalizar su residencia». Nunca volvió a Uruguay.

Lo que se reveló a través de conocidos de Luna fue que, en realidad, ella había escapado de Uruguay con su hijo hacía casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla. Ella lo había denunciado por violencia y contaba con un botón antipánico, pero al momento en que fue abordada en su propia casa no pudo llegar a utilizarlo.

En la página web -de la que se le apunta como creador y administrador- cualquiera que ingrese puede encontrarse con los mensajes que intentan dejar en alto, que se anclan en una difusión de la “masculinidad positiva”.

“Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: Suicidios, Fraude Parental, Aislamiento Social, Discriminación Judicial, Pornografía, Misandria, Indigencia, accidentalidad laboral, entre otras.”

“Buscamos generar un diálogo real y representativo, donde se respete a la verdad, y en el que estén incluidas las perspectivas de ambos sexos. Varones Unidos entiende a la feminidad como el complemento natural de la esencia masculina, nos consideramos tan iguales en valor como distintos en nuestras naturalezas. Promovemos a la pareja y la familia como el ámbito de más íntima unión y cooperación entre los sexos”, explica la página.

A Laurta también se lo presentó como “empresario de medios digitales” en un panel sobre “Desafíos a los derechos y libertades informativas” que se realizó en el Palacio Legislativo de Uruguay en abril de 2022, según consta en el sitio web del Parlamento.

La conexión con la desaparición del chofer

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba Juan Pablo Quinteros se refirió a la investigación del doble femicidio y la desaparición del chofer Martín Sebastián Palacios, quien había viajado el martes 7 de octubre en su auto para realizar un servicio de traslado desde la terminal de Concordia (Entre Ríos) hasta Córdoba. Su familia no supo más de él desde ese mismo día, y rápidamente radicaron la denuncia en Concordia.

El vehículo de Palacios fue hallado quemado en Córdoba el 9 de octubre, dos días antes de los asesinatos de Luna y Mariel. El ministro confirmó que quien había solicitado el servicio era Laurta, con la intención de llegar hasta la vivienda de su ex.

“Ese vehículo fue encontrado, por los datos que aporta la familia (de Palacios) la ubicación de su teléfono da (por última vez) en Federación (Entre Ríos). El vehículo aparece quemado, hay personas que ubican a Laurta en la zona. Estimamos que ha sido él quien ha quemado el vehículo. No hemos dado con el cuerpo ni encontrado a la persona, pese a que se han dado rastrillajes en la zona”, explicó Quinteros. Y añadió que es probable que Laurta haya entrado a Córdoba solo, sin el chofer.

Se conoció también que el arma utilizada no ha sido encontrada por el momento. Y que no hay todavía elementos concordantes entre lo ocurrido en la vivienda de Giardina y el incendio ocurrido en la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús, que queda a pocas cuadras y pasó el mismo sábado. El incendio dejó el saldo de dos nenas uruguayas fallecidas.

El doble femicida de Córdoba se descompensó y fue trasladado a un hospital

“Estamos trabajando en la búsqueda de este conductor, no sabemos qué pasó con él por ahora (…) quiero destacar la cooperación entre las provincias. Se logró la detención del supuesto autor de estos dos homicidios. Está detenido acá y su hijo está asistido por servicios sociales. La prioridad es cuidar a este chico de cinco años”, manifestó Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

La habitación del Hotel Berlín está clausurada por el momento, a la espera de orden de inspección para la Policía de Entre Ríos.