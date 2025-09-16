Quiso robar encapuchado y con un destornillador, pero los empleados le dieron una paliza: «Dejame ir, bolu…»

Encapuchado y armado con un destornillador, un ladrón quiso robar un local en Corrientes. Pero nunca contó con la actitud de los empleados, que defendieron el lugar con fiereza y le terminaron dando una verdadera paliza.

Pasó durante las primeras horas de la tarde de este lunes, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad. Tras reducirlo, empleados y vecinos terminaron entregando al delincuente de 38 años a la Policía.

El hecho tuvo lugar en un local montado en una casa en el barrio Mil Viviendas ubicado en la capital provincial. Fue apenas pasadas las 14.30 cuando un hombre encapuchado, con un destornillador en una mano y precintos en la otra, ingresó abruptamente a la tienda que vende bijouterie y joyas.

El empleado que estaba detrás del mostrador se vio sorprendido por la actitud intempestiva del delincuente que lo avanzó rápidamente y lo arrinconó contra una puerta que daba al baño del local.

Pero, sorpresivamente y lejos de amedrentarse, el empleado repelió el ataque y comenzó un feroz forcejeo con el delincuente. El violento movimiento hizo que uno de los mostradores, con toda la mercadería termine en el suelo.

Corrientes: un ladrón pretendió robar una tienda con un destornillador, recibió una paliza. Foto: Captura de video

Con el ruido, apareció otro empleado que salió del baño que se sumó al forcejeo contra el delincuente. Ya eran dos contra uno y la diferencia hizo que el ladrón caiga al piso con los dos empleados encima.

Fue una ráfaga de golpes y patadas en el piso hasta que lograron reducirlo. Mientras uno de los empleados lo mantenía trabado en el suelo, el otro aprovechó para pedir ayuda. Se acercaron vecinos. «Dejame ir, boludo», se logra escuchar en boca del ladrón estando en el piso. Su pedido no iba a ser escuchado.

El ladrón fue entregado a la Policía, quien lo identificó como Juan Pablo G.B de 38 años y quedó detenido en la comisaría a disposición de la Justicia.

Los agentes policiales confirmaron que se secuestró el destornillador con el que el delincuente pretendió realizar el robo.