Racing vs Independiente por la Copa de la Liga

La Academia recibe al Rojo en lo que será una nueva versión del clásico de Avellaneda por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Racing, aún dolido por la inesperada derrota que sufrió como local ante Godoy Cruz, recibirá mañana a un disminuido Independiente, jaqueado por 11 casos positivos de coronavirus – incluido su DT Julio Falcion-, en una nueva edición del clásico de Avellaneda,.

El clásico el Interzonal entre las Zonas A y B, tendrá como escenario el estadio Presidente Perón, de «La Academia», se jugará este sábado a partir de las 21, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports.

Racing vs Independiente: los datos del partido

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Lucas Orban y Eugenio Mena; Kevin Gutiérrez y Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez y Gastón Togni; Lucas González, Adrián Arregui y Jonathan Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Néstor Píccoli.

Arbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 21.

Dónde verlo por TV: Fox Sports.

Qué jugadores se pierden el clásico

Racing viene de una dura derrota, Independiente apenas sumó uno de los últimos nueve puntos y lo que en principio iba a ser un partido sin un candidato al triunfo muy definido, mutó y ahora lo tiene al local con un favoritismo ante un adversario diezmado por la Covid-19, aunque sólo tres de de los 11 casos positivos de los jugadores corresponden a titulares.

Independiente tendrá como DT a Néstor Píccoli, en reemplazo de Falcioni.

Los titulares que no jugarán mañana en el «Rojo» son Sosa, y el «doble 5» integrado por Lucas Romeo y Domingo Blanco, mientras que Ayrton Costa no estará pero por estar lesionado. El resto de los contagiados no son titulares como Alan Soñora, Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rotela, Patricio Ostachuk, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asís y Thomas Ortega.

Racing, que hace algunas semanas tuvo un significativo brote de Covid-19, no contará con el contagiado Ignacio Piatti (titular ante River y Godoy Cruz), en tanto que tampoco jugará el zaguero Leonardo Sigali, debido a una lesión muscular.

Cómo llegan el Rojo y la Academia al clásico

Independiente sentirá la ausencia de Romero y Blanco, pero tendrá a favor el regreso del mejor delantero del plantel Silvio Romero, quien tras 15 días de ausencia, a causa del positivo de coronavirus, está en condiciones de jugar.

Los contagios y el aislamiento de los damnificados, tapa en gran parte la pobreza de ambos equipos en cuento a sus campañas aunque de los dos Racing, con la llegada del DT Juan Antonio Pizzi y varios refuerzos, era del que más se esperaba. Independiente, con Falcioni, no logró contratar nuevas figuras por su mala situación económica y sus pretensiones fueron más austeras.

Pero el Racing de Pizzi no acelera, el equipo no juega bien, varias de sus figuras pasan por una realidad lejana al buen nivel, y el esquema, salvo en caso del empate ante River en donde solo salió a defenderse con un 4-5-1, es un interrogante.

En la Copa de la Liga Racing suma 11 puntos y fuera de ella fue goleado por River (5-0) en la final de la Supercopa y avanzó con susto a la siguiente fase de la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de Córdoba al vencerlo 3-1 luego de estar perdiendo a seis minutos del final.

Pizzi no tiene un buen ambiente en Racing, la goleada de River no se olvida, su difuso esquema de juego molesta y no vencer en el clásico será otra mácula en su incipiente historia en la «Academia».

Independiente, luego de un mal inicio con una derrota ante Lanus y un criticado esquema defensivo de Falcioni, mejoró con las fechas, logró solidez defensiva y llegó a estar puntero en la Zona B, pero en los últimos tres partidos cayó ante Vélez y Talleres y empató con Boca. El «Rojo» dejando, de lado el brote de coronavirus, no llega bien parado a este compromiso.

Pizzi haría cuatro cambios, Nery Domínguez, Juan Cáceres, Lucas Orban y Darío Cvitanich ingresarán por Sigali, Piatti, Fabricio Domínguez e Iván Maggi, respectivamente con la duda si jugará con 4 o 5 hombres en defensa.

El último clásico, jugado el 9 de febrero de 2020, Racing le ganó 1 a 0 con gol del chileno Marcelo Díaz, luego de jugar gran parte del cotejo con dos hombre menos por las expulsiones de Gabriel Arias y Sigali.