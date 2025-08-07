Rating: La Voz Argentina volvió a liderar el miércoles en Telefe, pero bajó su promedio

El reality musical fue lo más visto de la jornada, aunque con una leve caída. Buenas Noches Familia fue lo mejor de El Trece y LAM se impuso por poco a Bendita.

“La Voz Argentina” volvió a dominar el rating del miércoles 6 de agosto, aunque con una leve baja respecto a emisiones anteriores. El exitoso programa de talentos conducido por Nicolás Occhiato marcó 12.5 puntos en la pantalla de Telefe, lo que le alcanzó para ser el programa más visto del día, aunque evidenció una merma respecto a entregas previas. A pesar de eso, sigue consolidándose como el gran tanque del canal y del prime time.

En el segundo lugar del ranking general se ubicó “Telefe Noticias”, que midió 9.1 puntos, manteniendo su liderazgo cómodo entre los noticieros centrales. El tercer puesto fue para “Pasapalabra”, el ciclo de juegos conducido por Iván de Pineda, que alcanzó 7.9 puntos y completó el podio de lo más visto de Telefe.

El Trece logró meterse en el top five con “Buenas Noches Familia”, el programa de entretenimientos conducido por Guido Kaczka, que igualó con “Amor a cualquier precio” en 7.3 puntos. También sobresalió “Telenoche”, que logró 5.5 puntos, y “Ahora caigo”, con 5.2.

En la pantalla de América TV, LAM volvió a ser el programa más visto con 3.8 puntos. El ciclo de Ángel de Brito superó por una décima a Bendita, que en El Nueve marcó 3.7. De este modo, el histórico programa de archivo de Beto Casella perdió en la competencia directa del prime time.

América completó su podio con “América Noticias” e “Intrusos”, ambos con 2.7 puntos, y “DDM”, que hizo 2.6. En tanto, El Nueve también destacó con “Telenueve Central” (3.9) y “Telenueve al mediodía” (3.1).

Por el lado de la TV Pública, los números se mantuvieron muy bajos. Lo más visto fue el filme “Amores perros” y el programa “Flora y fauna”, ambos con 0.4 puntos. Otras propuestas como “Estamos en una”, “Productores” y la emisión de “Cine Canal 7” con la película “Asalto en París” marcaron entre 0.2 y 0.3.

Rating: todos los números del miércoles 6 de agosto

En cuanto a los promedios generales por canal, Telefe fue el líder cómodo con 8.0 puntos, seguido por El Trece con 4.6. En un pelotón más parejo, América TV y El Nueve empataron en 2.5, mientras que la TV Pública quedó relegada con apenas 0.2 de promedio diario.