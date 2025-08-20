REABREN LAS INSCRIPCIONES PARA FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE POBLACIÓN HISTÓRICA

Este padrón incluye a personas que hayan nacido en Río Grande o llegado a nuestra ciudad hasta 1965, con el objetivo principal de poner en valor la historia, el compromiso y el trabajo que realizaron para el crecimiento de esta tierra.

El Municipio de Río Grande reabre el Registro de Población Histórica de nacidos y llegados a nuestra ciudad hasta el año 1965, con el fin de facilitar la convocatoria de cada vecino y vecina a las diferentes propuestas que se generan.

Por este motivo, se recuerda que el padrón se divide en 2 etapas. Primero, los interesados en formar parte de este listado deberán completar, ellos mismos o un familiar, el formulario web: https://bit.ly/RegistroPoblacionHistorica. Aquellos que no tengan acceso o bien precisen realizar alguna consulta, pueden comunicarse al 2964-486460.

Tras completar el formulario, un agente municipal se pondrá en contacto de manera individual a fin de coordinar una entrevista donde deberán asistir con la documentación requerida según sea el caso. A saber: los nacidos deberán presentar DNI y partida de nacimiento. A quienes llegaron antes de 1965 se les solicitará documentación respaldatoria como, por ejemplo: cambio de domicilio, DNI antiguo, etcétera. La documentación podrá ser presentada por un familiar.

Esta propuesta responde a la mirada de la gestión del intendente Martín Perez, la cual pone a las personas adultas mayores como una prioridad, reconociendo el compromiso diario de quienes nacieron y llegaron a la ciudad a mediados de la década del 60′.