Reclamar o reprogramar: las alternativas de las agencias ante los cambios para entrar a España

La UE eliminó a la Argentina de la lista de “naciones seguras” y recomendó a sus miembros endurecer los requisitos de ingreso. Las compañías de turismo esperan definiciones del resto de los países.

La agencias de turismo aún esperan nuevas medidas de parte de los países de Europa.

La Unión Europea eliminó a la Argentina de la lista de “naciones seguras” por la gran cantidad de contagios de coronavirus y recomendó a sus países miembro endurecer los requisitos de ingreso. Crece la preocupación de quienes tienen pasajes con destino a Europa, pero para los defensores de consumidores, ante la imposibilidad de viajar se podrá pedir la reprogramación de fechas o la devolución del dinero.

España fue el primer país en adherir a las recomendaciones de la UE y restableció la obligatoriedad de ingresar con esquema de vacunación completo, entre otras alternativas para los argentinos que tengan programado viajar a ese país.

Qué alternativas plantean los defensores de consumidores para quienes ya tienen pasajes a Europa comprados

Como hasta ahora solo España aplica nuevos requisitos, para quienes no puedan cumplirlos y por eso se vean impedidos de viajar, defensores de consumidores dijeron que siempre que el pasajero se vea impedido por una “causa de fuerza mayor” tiene derecho a reclamar la devolución del dinero o el cambio de fecha.

Sin embargo, debido a que España da alternativas, por ejemplo, para los vacunados con Sputnik, por el momento no habría una razón de fuerza mayor que imposibilite viajar, pero queda abierta esa posibilidad si ese u otros países endurecen más los requisitos hasta volverlos imposibles de cumplir.

Al respecto, Fernando Blanco Muiño -abogado, exdirector nacional de Defensa del Consumidor y actual director de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor (Cecon)- dijo que de verse impedido “lo que corresponde es que la empresa proveedora de al consumidor alternativas, que pueden ser diferidas en el tiempo”.

Para Jorge Surin, gerente operativo de Lealtad Comercial en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la cancelación de un viaje es ajena a la voluntad del consumidor, “en principio tiene que haber una alternativa para reprogramar el pasaje”, aunque reconoció que no está tan claro si se pueda reclamar la devolución del dinero.

En este punto coinciden en Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, en donde aclararon que “hay excepciones por trabajo, por ejemplo, y de ahí se trabajará con las empresas para cambiar las fechas”, pero que “no se habla de devolución de dinero”.

Para Eduardo Bassano -abogado, presidente la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc)- también “si existe un hecho de fuerza mayor, un hecho fuera de la voluntad de ambas partes, es decir del consumidor o de la empresa de viajes y eso suspende o hace imposible el cumplimiento del contrato o la relación de consumo, eso le da derecho al consumidor a la recesión automática, a la devolución del dinero y a los intereses si transcurrió algún término”.

“Los países pueden variar las condiciones de ingreso y egreso, pero no se puede sujetar la relación de consumo a estos avatares. Los consumidores tienen los derechos adquiridos, por lo menos en aquellas empresas que están en la Argentina”, agregó Bassaano.

Para Brenda Bocchicchio -abogada especialista en consumo, profesora de Defensa del Consumidor de la UB y miembro de la Comisión Defensa del Consumidor (CPACF)- la situación no es tan lineal, porque las empresas pueden argumentar que tampoco es su responsabilidad que un pasajero no pueda viajar si el vuelo sale.

“Cuando la compañía aérea presta el servicio contratado, pero el pasajero no pueda viajar, por no cumplir con los requisitos que establece el país de destino (ejemplo no pudieran ingresar a España quienes tengan la vacuna Sputnik), la conducta del pasajero, podría ser tenida como un ‘no show’ (cuando una persona no se presenta el día y la hora pautada de la reserva), no dándole derecho a reclamo ante la aerolínea”, indicó.

Sin embargo, aclaró que “para desvirtuar este ‘no show’ habría que analizar cada caso, para determinar si el consumidor no puede cumplir por una causal de fuerza mayor sobreviniente y que no puede resolver”. Como ejemplo señaló que “se puede hacer un PCR, pero no puede sacarse la Sputnik que ya tiene inoculada, en este caso, podría pedir el reintegro del pasaje”.

En las agencias de viaje hay incertidumbre respecto de los anuncios de la UE

Ante el anuncio de la UE, las agencias de viajes están a la espera de las decisiones que puedan tomar los países para el ingreso de argentinos, fundamentalmente para los pasajes o paquetes que vendan para las próximas semanas.

En cuanto a los servicios ya vendidos señalaron que las modificaciones que puedan realizar dependerán de las condiciones de los contratos. Quienes se encontrarán con las mayores dificultades serán aquellos que hayan sacado pasajes con tarifas no flexibles, indicaron.

En Almundo dijeron que en caso de no poder cumplir con los requisitos que exigen los países, “los pasajeros pueden optar por realizar una modificación en su reserva, previo análisis de si la reserva permite cambios sin costo, con penalidad y/o con diferencia de tarifa”.

En el caso de Despegar, señalaron que están “a la espera de más precisiones”, pero aseguraron que “por ahora no ha sido causante de mayor movimiento” en su central de atención al cliente.

Magali Álvarez Howlin, gerenta de Marketing de Volalá, indicó que “cada ticket tiene sus condiciones de cambio”, pero aclararon que “las nuevas restricciones a viajar no son consideradas como prohibiciones, por el momento”, por lo que “probablemente haya reprogramaciones y las condiciones de esas reprogramaciones van a estar atadas a las condiciones originales de los tickets”.