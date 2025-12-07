Reforma laboral: a la espera del proyecto oficial, Patricia Bullrich presiona para tratarlo en el Senado

A la espera del proyecto final de Reforma Laboral -que presentaría el martes próximo el Consejo de Mayo- la senadora libertaria Patricia Bullrich presiona para capitanear el tema en el Senado y conseguir tratarlo antes de fin de año.

«Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar», declaró esta semana Bullrich y ratificó que para la primera etapa de extraordinarias -convocada entre el 10 y 30 de diciembre- la prioridad será el Presupuesto y la «modernización laboral».

El entusiasmo es tal que algunos señalaron que ella podría proponerse para presidir la comisión de Legislación del Trabajo -que tiene que tratar el tema- al menos durante el verano y luego renunciar a ese puesto.

En la última semana, un nuevo borrador del proyecto laboral llegó a los whatsapp de los senadores. Legisladores y asesores que vienen siguiendo la discusión del Consejo de Mayo aseguran que en el texto se encontraron con novedades que no tenían previstas, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

«El proyecto lo hizo el Gobierno, con ideas suyas y nuestras. Por eso no está todo cocinado. Hay cosas que no están acordadas, con lo cual van a existir disidencias posteriores», advierte una fuente que participa en el Consejo de Mayo.

Los tiempos del Congreso

El optimismo oficialista choca a su vez con algunos puntos concretos. Uno de ellos es el poco tiempo que hay para la primera tanda de sesiones extraordinarias, que está atravesada por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Por otro lado, a diferencia de Diputados -donde el día de la jura se definieron autoridades- en el Senado la sesión preparatoria es en febrero y por eso las bancadas aún no le imprimieron ritmo a las alianzas políticas. Siguen en plena negociación por los bloques e interbloques.

Es un punto decisivo al momento de armar las comisiones porque los lugares dentro de las mismas se distribuyen por proporcionalidad entre los espacios. Las autoridades de la Cámara ya advirtieron a los bloques que antes del miércoles envíen a Presidencia las cartas que sean necesarias para la reconfiguración de bancadas. «De lo contrario se va a tomar todo como está», advirtieron.

En el Senado todavía no se sabe si el PRO y la UCR van a reflotar un acuerdo, como hicieron en Diputados, ni cómo se van a reestructurar las bancadas federales que responden a gobernadores.

En el medio está el debate del Presupuesto con el que, si bien es cierto que está avanzado en Diputados, pueden aparecer contratiempos. En La Libertad Avanza apuestan a que la negociación de la reforma laboral esté ligada a esa primera ley a tratar para garantizarse votos de los mandatarios provinciales.

«Los gobernadores tuvieron reuniones con (Diego) Santilli y (Manuel Adorni) pero falta el OK de (Luis) Caputo en varios temas. Y sobre todo, la clave es que lo acordado esté garantizado dentro del proyecto», señala un senador federal y asegura que seguirán con especial interés lo que pase con el Presupuesto en la Cámara Baja.

«Bullrich va a tener que pasar un período de adaptación y comprender que el Parlamento no es el Ejecutivo ni los senadores sus empleados», agregó en línea a la idea de hacer «debates exprés».

Qué hará la CGT

Mientras tanto, la CGT y los gremios también mueven y aceleran reuniones. Fuentes que participaron de la discusión aseguran que si fuera un semáforo los gremios ven con luz verde aquellas modificaciones que hacen a los trabajadores en forma individual (como partir las vacaciones o pactar sueldos en moneda extranjera), pero en amarillo ya entra el capítulo de las indemnizaciones y en rojo las modificaciones a los regímenes colectivos.

En el Senado, LLA creció de 7 a 20 legisladores propios pero todavía está lejos del número necesario para conseguir quórum y mayoría simple: 37. Con la UCR y el PRO se aproximan, pero también necesitan el apoyo de al menos una parte de las bancadas federales.

«A los gobernadores les convienen las reformas para que se empiece a generar trabajo genuino. El empleo público es el único que creció en los últimos años», confía un diputado ligado a una bancada provincial.