Repunta 3,1% el consumo en julio, pero los ganadores no son los esperados

El consumo masivo repuntó 3,1% en julio y volvió al camino ascendente que había iniciado en marzo y que solo había sido interrumpido por la caída de junio. El alza es mayor, de 4%, si se compara contra el mes anterior. Con el número del mes pasado, el acumulado del año arroja una tímida suba 0,8 por ciento.

Los datos surgen del relevamiento de todos los canales de venta de productos empaquetados (supermercados, mayoristas, autoservicios, farmacias, kioskos y almacenes y venta online) que realiza la consultora Scentia.

Sin embargo, el alza no es uniforme y hay claros ganadores y perdedores. En este último grupo están las grandes cadenas de supermercados y, especialmente, los mayoristas, que sufrieron caídas de 4,4% y 7% en julio frente al mismo mes de 2024. De todos modos, contra junio lograron un repunte de 1,8 y 1,9%, respectivamente. En lo que va de 2025, los súper pierden 5,4% y los mayoristas, 5%.

Del lado de los ganadores se ubican todos los comercios chicos. Los autoservicios independientes mostraron un avance de 2,7% en la comparación interanual, aunque en el acumulado todavía están abajo (-3,3%).

Scentia también mide farmacias, que subieron 1,1% versus el mismo mes de 2024 y acumulan 5,8% en el año en productos de consumo masivo; ventas online (grandes ganadoras con una suba de 16,4% interanual) y kioskos y almacenes (9,2%).

Las distintas velocidades que se ven entre supermercados y mayoristas, por un lado, y el resto de canales por el otro pueden estar relacionadas a varias razones, según estima Osvaldo del Río, titular de Scentia:

Mayor frecuencia de visitas con compras de pocas cantidades, que se resuelven con la cercanía de negocios de barrio.

Más conocimiento sobre los precios a partir de una inflación más acotada que da “referencias”.

Gastos orientados a otros rubros, tal es caso de bienes durables, automotores, viajes.

La discontinuidad de compras de stockeo para proteger el valor del dinero, visto en etapas de alta inflación.

Las razones del consumo contenido también se encuentran en los salarios ajustados que obligan a cuidar cada compra; y a que la inflación de los servicios duplica a la de los bienes y eso obliga a destinar una mayor parte del ingreso al pago de servicios -desde la luz y el gas en la base de la pirámide hasta la prepaga y el colegio privado en las clases más altas-.

El único rubro que no repunta en el año

Si se pone la lupa sobre las distintas categorías, subieron todas menos una: las bebidas con alcohol, que vienen siendo un lastre, con una baja interanual de 3,7%.

Limpieza es lo que más se recuperó el mes pasado, con un 7,6%, seguida del rubro alimentos perecederos (7,1%) y alimentos en general (6,3%) e impulsivos (5,3%. Las subas más bajas fueron para las bebidas sin alcohol y productos de desayuno e higiene y cosmética.

Bebidas e higiene todavía están en rojo en el acumulado del año.

En los supermercados, las bebidas con alcohol cayeron 17,2% y en los mayoristas un 28%,6% en julio. Es la categoría más castigado del consumo.

Las farmacias se salvan con productos de consumo

Mientras que en las farmacias la venta de medicamentos cayó 4,3% en julio y acumula una baja de 1%, los despachos de productos que no son remedios subieron un 1,1% el mes pasado contra 2024 y un 5,8% en todo el año.

En este canal, a diferencia de lo que podría suponerse, no se salvan con productos de higiene y limpieza, que están más ligados a su categoría madre, sino con alimentos, cuyas ventas subieron 9,7% en julio y pegaron un salto de 20,4% en los 7 primeros meses del año. En este mismo canal, los productos de limpieza de ropa y hogar se derrumbaron 45 por ciento.