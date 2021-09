Rescataron a un jaguar bebé en medio de un incendio en Bolivia

Ocurrió en la zona de la Chiquitanía, en Santa Cruz de la Sierra. Con un video, un hombre buscó generar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

Rescatan a la cría de un jaguar que huía de un incendio en la Chiquitania.

Los fenómenos climáticos extremos que continúan azotando al mundo como consecuencia del cambio climático, siguen afectando de manera abrupta y profunda a los diferentes ecosistemas donde se desencadenan. En este caso, en la extensa llanura conocida como la Chiquitania o Los Llanos de Chiquitos (Bolivia), el incendio que persiste pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y salvaguarda, sigue cobrando la vida de ejemplares autóctonos de flora y fauna.

Un hecho curioso que generó al menos una buena noticia en medio de la tragedia por estos episodios que se cobra la naturaleza, ocurrió hace dos días. Afortunadamente un bombero que integra el cuerpo de la Gobernación de Santa Cruz logró rescatar a una cría de jaguar que se encontraba perdida en medio del humo y las llamas.

“Miren el jaguar que encontramos huyendo del fuego, seguro su madre corrió mucho más lejos y no pudo alcanzarla”, dijo Alejandro Amutari, el efectivo que no pudo contener su emoción frente al hallazgo del cachorro. En medio del caos que generó el incendio, el bombero no dudó en grabar lo ocurrido y mostrarlo en un video que hoy da la vuelta al mundo. Entre sus dichos, Amutari no descartó que en realidad el jaguar haya estado buscando a su madre en medio de las llamas. Por eso, una teoría es que la gran cantidad de humo haya desorientado al animal y alejado de su manada.

El oficial, además, mostró su preocupación por la situación que se vive en esa zona de la llanura boliviana. Explicó que esta es una víctima más del incendio que ya arrasó con miles de hectáreas y aclaró que el hecho de que las crías queden abandonadas muchas veces se debe a que las manadas huyen del fuego para salvarse y dejan atrás a sus crías. Así es posible que haya sucedido en esta ocasión, explicó el bombero.

En el mensaje que difundió el efectivo, también se apunta a la concientización de la población para cuidar el medio ambiente. “No destruyamos la naturaleza. Es el hogar de muchas especies silvestres. Este jaguar está llamando a su madre”, dijo el hombre.

Según trascendió en los medios, es posible que el felino cachorro sea entregado a especialistas de algún refugio dedicado a rescatar, recuperar y devolver a su entorno a los animales.

Entre las causas que hasta el momento se barajan, como posibles causas de los incendios en Bolivia, figuran las altas temperaturas que azotan a la región de la llanura. Pero además se estima que los fuertes vientos que se suman a esta situación colaboran para la expansión de las llamas. Todo en su conjunto, hace más dificultosa la tarea de controlar y mitigar su propagación. La situación se complejiza debido a la amenaza que estos hechos generan entre las familias que viven en las zonas aledañas.