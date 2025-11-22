Revelan la causa de muerte de Anna Kepner, la adolescente que asesinaron en un crucero en el Caribe: cómo sigue la investigación

El 7 de noviembre una empleada de limpieza hizo el devastador hallazgo del cuerpo de Anna Kepner, una adolescente norteamericana de 18 años. Estaba oculto debajo de la cama del camarote, envuelto en una manta y tapado con chalecos salvavidas.

Las circunstancias dieron inicio a la investigación del FBI bajo carátula de presunto homicidio. La joven estaba de vacaciones en el crucero Carnival Horizon, que recorría las playas del Caribe, y tenía previsto regresar a Miami al día siguiente.

Estaba acompañada de su padre, Christopher Kepner, su madrastra y sus tres hermanastros. La habían buscado en todos los pisos de la imponente embarcación después de que no bajara a desayunar, y creyeron que estaba descansando en su habitación, porque la noche anterior dijo que no se sentía bien.

Anna Kepner junto a sus abuelos en un viaje en otro viaje en crucero seis meses antes de su muerte. (Foto: Instagram @anna.kepner16)

Tras el devastador descubrimiento comenzó la ronda de interrogatorios para determinar quién asesinó a la adolescente, y la compañía de cruceros de lujo aseguró que colabora con la dependencia del FBI de Miami, y brindó las grabaciones de las cámaras de vigilancia para determinar quiénes fueron los últimos en ingresar al camarote horas previas al crimen.

La primera hipótesis que surgió generó estupor, recorrió las portadas de todos los sitios de noticias norteamericanos y luego fue confirmada mediante un comunicado. El hermanastro de Anna, un joven de 16 años, fue señalado como el principal sospechoso.

Fue identificado con las iniciales «TH» en los documentos judiciales, para proteger su identidad, e indicaron que permanece al cuidado de un familiar de su madre, mientras continúan las pericias.

La familia ensamblada: el padre de Anna Kepner se casó en terceras nupcias con una mujer con tres hijos.

El complejo entramado de la familia ensamblada se dio a conocer a través de una moción de emergencia presentada por la madrastra de Kepner, Shauntel Hudson, donde exigió posponer hasta nuevo aviso una audiencia de la batalla legal que enfrenta con su exesposo, debido a que uno de sus hijos «enfrentaba un reciente proceso penal».

En los escritos judiciales quedó asentada la tormentosa separación del padre de sus tres hijos, Thomas Hudson, y la lucha por la custodia. Acusó a su exmarido de abuso doméstico y físico contra sus dos hijos menores, y hay una investigación activa del Departamento de Niños y Familias de Florida.

También está asentado que el padre de Anna se involucró varias veces en este conflicto, y trató de mediar con el exesposo de su pareja, pero la situación escaló a la violencia física.

El impactante testimonio del exnovio de Anna Kepner sobre su hermanastro, el principal sospechoso

En diálogo con Fox News, el exsuegro de la joven, identificado como Steven Westin, asistió al funeral. Al ser consultado por la prensa, reveló que su hijo iba a viajar con ella en el crucero, pero tuvieron una discusión y se separaron unos días antes de que ella zarpara junto a su familia.

Anna Kepner, de 18 años, fue hallada muerta en su camarote.

«Estamos impactados, ella fue el primer amor de mi hijo», reveló. Cuando le preguntaron por la acusación hacia el hermanastro de Anna como potencial asesino, sorprendió con sus declaraciones.

«Mi hijo dice que ese muchacho estaba obsesionado con ella, que una vez estaban haciendo una videollamada a la madrugada y vio cuando el hermanastro entró a la habitación y trató de ponerse encima de ella», relató.

«Sabemos que ella le tenía miedo, que ese joven siempre tenía un cuchillo encima, y que se sentía incómoda», aseguró. En paralelo, se eliminó toda referencia a su madrastra y sus hermanastros en el obituario de la joven, quienes al principio figuraban en la firma al final del escrito.

La madre de Anna, Heather Wright, declaró a los medios que se enteró de la muerte de su hija al ver su foto en los noticieros, lo que denota otro conflicto familiar.

La investigación de la muerte de Anna Kepner genera conmoción. (Foto: Instagram @anna.kepner16)

«Terminé buscando en Google porque la única información que tenía era que mi hija estaba en un crucero», aseguró. «Lo único que sé es que se subió a ese barco y nunca regresó, todos estamos desconsolados y llenos de preguntas», insistió.

La oleada de declaraciones reavivó varias internas familiares. En una demanda de divorcio presentada el 31 de marzo de 2023 en el condado de Brevard, otra ex madrastra de Anna, Tabitha L. Kepner, alegó que el padre de Anna, tenía antecedentes de abuso físico y psicológico hacia los hijos menores que tuvo con él, así como un régimen de visitas supervisado.

Tabitha estuvo casada con el padre de la joven después de que él se separara de su madre, y antes de que conociera a su tercera esposa, Shauntel.

El informe de la autopsia de Anna Kepner y su última publicación

Según consignan los medios ABC News, People y Fox News, que tuvieron acceso a las conclusiones preliminares de la causa de muerte determinada por los médicos forenses, la joven de 18 años murió por asfixia.

La última publicación de Anna Kepner en su cuenta de Instagram.

«Los dos moretones en el costado de su cuello son consistentes con una llave de barra, un brazo alrededor del cuello que la inmovilizó sin permitirle respirar», detalló una fuente forense de la investigación.

Las pericias iniciales indican que no hay indicios de agresión sexual ni drogas ni alcohol en el organismo de Kepner, pero restan los informes completos de toxicología para confirmarlo.

Anna era originaria de Titusville, Florida, y estaba a punto de unirse a la Marina de Estados Unidos. Amaba pasar tiempo en altamar y quería ser oficial canina.

Presentó las pruebas de admisión antes del viaje, donde aseguraba que esperaba ayudar a la comunidad a través de su carrera. Sin embargo, atravesaba una reciente ruptura amorosa y así lo reflejó en su última publicación de Instagram, a través de una selfie frente al espejo que tituló con la frase: «Mereces ser feliz, y si no es conmigo no importa».