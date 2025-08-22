RGA MASCOTERA: SUMÁ UN AMIGO DE CUATRO PATAS A TU VIDA

Este domingo 24 de agosto, de 15 a 18 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de adopción responsable en el Centro Comunitario Municipal del barrio Perón (Hugo del Carril Nº 27).

La propuesta es organizada por la Dirección de Servicios Veterinarios, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, en conjunto con la protectora Amo a los Animales con el objetivo de promover la tenencia responsable y brindar a mascotas la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.

Quienes deseen adoptar deberán ser mayores de 18 años, presentarse con DNI y asumir el compromiso de ofrecer cuidados y una convivencia responsable. Todos los animales en adopción cuentan con control veterinario. Se solicita a los asistentes concurrir sin animales.

Cabe mencionar que el Municipio cuenta con el Portal Mascotero, una plataforma digital para que vecinas y vecinos interesados en conocer y adoptar una mascota pueden hacerlo de forma sencilla ingresando a: https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/portal/mascota/adopcion/

El Municipio invita a la comunidad a participar de esta jornada y brindar un hogar lleno de amor a mascotas que esperan una familia.