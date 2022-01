Ricky Montaner y Stefi Roitman no están casados legalmente: harán los papeles en Miami

Los tortolitos celebraron su amor con una megafiesta en Exaltación de la Cruz, pero no se trató de un casamiento legal.

Stef y Ricky ¿engañaron a sus fans? .

Ricky Montaner y Stefi Roitman dieron el “sí” ante sus seres queridos en una lujosa estancia de Exaltación de la Cruz, el pasado 8 de enero. Aunque se trató de una ceremonia mixta, con un pastor y un rabino, la unión no tuvo carácter legal.

Así lo confirmó la periodista Maite Peñoñori en Intrusos, quien remarcó que el pasado 27 de diciembre los enamorados aplicaron la licencia matrimonial en Estados Unidos, aunque recién se hará efectiva en un mes si antes de ese plazo presentan todos los papeles correspondientes firmados por un juez o notario público.

Las dudas sobre el “falso casamiento” del músico y la actriz surgieron por no haber posado con la libreta en mano, como suelen hacer todos los que pasan por el Registro Civil.

Stefi Roitman firmó un contrato prenupcial con Ricky Montaner

Previo a su fiesta de casamiento con el músico, la modelo tuvo que firmar un documento donde se comprometía a no dar detalles de la familia Montaner ni nada que estuviera relacionado al evento. Esto tendría una explicación: le pidieron que lo hiciera porque iban a estar unidos legalmente recién dentro de un mes, cuando presentaran los papeles en Miami.

“Una fuente confiable, que estaba en la mesa de al lado, la escuchó decir que tenía que firmar el contrato prenupcial”, pronunció Rodrigo Lussich al aire de Intrusos. Acto seguido, añadió que la respuesta que recibió la joven por parte de su madre fue: “‘Hacelo, son parte de las cosas que vos hablaste con esta gente, no queda otra’”.

“Más allá de lo que mostramos ayer, esto demuestra que se casan afuera para firmar el contrato prenupcial porque acá no había. Esta gente no le va a dar nada el día de mañana”, cerró filoso.

Las repercusiones del supuesto contrato prenupcial de Stefi Roitman y Ricky Montaner

La versión que dio Lussich sobre el supuesto contrato prenupcial que firmaron el músico y la influencer dividió las opiniones en el piso.

“Qué feo. Si es así, a mí me está rompiendo el corazón”, exclamó Virginia Gallardo. Paula Varela salió al cruce: “¿Por qué está mal firmar un contrato prenupcial? Si yo no me caso por la plata, por lo que tiene, por el edificio. Yo me caso por el amor”. “¿Pero por qué te voy a firmar si vamos a durar toda la vida y vos no te casás conmigo porque tenés dinero?”, insistió la modelo que aseguró que ella hubiera rechazado la propuesta de matrimonio. Por su parte, Adrián Pallares se posicionó del lado de su colega: “Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, chicos”.

Stef y Ricky tuvieron una boda mixta, con un pastor y un rabino.