RÍO GRANDE DESPIDE A OSCAR “MINGO” GUTIÉRREZ 

El Municipio decreta duelo por el término de tres días, a partir de este miércoles 22 de octubre, con motivo del fallecimiento del concejal mandato cumplido Oscar Domingo Gutiérrez. Se dispondrá las banderas a media asta en todos los espacios públicos de la ciudad, en memoria y reconocimiento de quien en vida fuera Ciudadano Ilustre de Río Grande.

“Mingo” se desempeñó como periodista, historiador, docente y escritor. Dedicó más de cuatro décadas de su vida al rescate y la difusión de la historia y la cultura fueguina, convirtiéndose en una figura central en la construcción de la identidad riograndense y en un referente indiscutido de la memoria colectiva de Tierra del Fuego.

Fue parte de una generación de pioneros que, desde distintos ámbitos, trabajaron para construir una identidad común en una tierra lejana y desafiante. Su aporte formó a distintas generaciones de riograndenses, transmitiendo no sólo conocimiento, sino también amor por la historia, la palabra y la tierra fueguina.

El legado de Mingo, forjado desde la palabra, la enseñanza y el compromiso social, permanecerá vivo en la historia de Río Grande.

Las y los riograndenses lo despiden con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo al periodista, escritor y docente, sino también al vecino comprometido que supo contar, como pocos, la historia de nuestro pueblo.

El decreto fue firmado por la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, quien se encontraba a cargo de la Intendencia.