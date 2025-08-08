RÍO GRANDE ESTUVO PRESENTE EN LA 44° EDICIÓN DEL «FESTIVAL EN LA PATAGONIA” EN PUNTA ARENAS

El Municipio de Río Grande celebra la participación de artistas locales en una nueva edición del «Festival en la Patagonia”, uno de los encuentros culturales más destacados del sur de la región, que tuvo lugar en la ciudad de Punta Arenas del 31 de julio al 2 de agosto.

Por tercer año consecutivo, Río Grande estuvo presente en el prestigioso festival internacional, junto a artistas de la ciudad, gracias al convenio de colaboración vigente entre el intendente Martín Perez y el intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich. Cabe destacar que, dicho acuerdo permite que talentos de la región tengan la oportunidad de presentarse en este escenario de gran relevancia, fortaleciendo los lazos culturales entre ambas ciudades y potenciando la proyección artística de nuestra ciudad.

En esta ocasión, Damián Torres fue el cantante que representó a Río Grande, acompañado por un grupo de músicos locales, entre los cuales se destacaron: Federico Mutuverria en guitarra; Fernando Heredia en chelo; Candela Santamaría en violín y Nelson Alderete en piano. Durante su presentación, interpretaron la canción “A mi pueblo pequeña flor”, emocionando al público con una propuesta musical con identidad y sentimiento fueguino.

El Municipio de Río Grande continúa apostando a la promoción del arte de nuestra ciudad, entendiendo que estas experiencias no sólo son valiosas para quienes participan, sino también fomentan que las nuevas generaciones de artistas y compositores sigan inspirándose en nuestra tierra, costumbres y paisajes para sus canciones.