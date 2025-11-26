RÍO GRANDE SE CONSOLIDA COMO CIUDAD DE REFERENCIA PARA EL FÚTBOL DE SALÓN

El fin de semana se disputó en Río Grande la primera edición de la Copa Challenger “Alejandro Guata Navarro”, un importante torneo patagónico de futsal que reunió a más de 30 equipos provenientes de Ushuaia, Río Turbio, El Chaltén, El Calafate, Punta Arenas y también de Buenos Aires, con la participación de Independiente. Este encuentro volvió a posicionar a nuestra ciudad como un punto de referencia para la disciplina en toda la región.

El certamen fue organizado de manera conjunta entre la Asociación Patagónica de Futsal Independiente (APFI) y el Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo del deporte local y regional. La competencia se extendió durante tres días y se dividió en tres categorías: Veteranos (+38), Senior (+45) y Máster (+50).

La actuación de los representantes locales fue sobresaliente: los tres equipos de Legends se consagraron campeones en cada una de las divisionales. En Veteranos obtuvieron el título tras un triunfo por 3 a 2 ante Poca Soda; en Senior se impusieron 1 a 0 frente a Repuestos Pitu; mientras que en Máster cerraron su participación con una categórica goleada 5 a 1 sobre Choppers.

Desde la APFI destacaron el trabajo articulado y la organización mancomunada con el Municipio de Río Grande, así como la puesta a disposición de los espacios deportivos y la coordinación conjunta que permitió llevar adelante un evento de gran convocatoria, con excelente respuesta de equipos y público.

Con iniciativas como esta, el Municipio de Río Grande continúa consolidándose como ciudad del deporte, impulsando competencias de alto nivel, fortaleciendo los lazos con instituciones deportivas de toda la Patagonia y poniendo en valor a sus deportistas.