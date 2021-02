Río Grande – Veteranos de Guerra distinguieron a la Cámara de Comercio

A través de un sencillo y muy emotivo acto, las autoridades del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ encabezadas por su presidente Raúl Villafañe y el Vice, Alberto Ante, entregaron un reconocimiento a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande por su permanente acompañamiento institucional. La medalla fue recibida por el titular de la entidad mercantil, José Luís Iglesias y por Walter Abal en su doble condición de combatiente en Malvinas e integrante de dicha Cámara.

Río Grande.- “Estamos para sumar, es nuestra tarea. Desde nuestra Cámara valoramos la distinción entregada por el Centro de Veteranos de Malvinas, en el recordatorio de la vigilia del 2 de abril. Agradecemos que nos hayan permitido colaborar desde hace 25 años en este evento, que tienen especial connotación en el permanente reclamo de nuestros derechos en Malvinas y la gesta realizada por nuestros combatientes”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP) José Luís ‘Gigi’ Iglesias, al recibir la medalla de recogimiento por parte del presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, Raúl Villafañe.

Iglesias fue acompañado por Walter Abal en su doble condición de combatiente en Malvinas e integrante de dicha Cámara.

“Esta medalla en forma personal deseo sea compartida, con las Autoridades de CAME, en especial su ex-secretario José Bericiartua, quienes siempre nos acompañaron en la realización del acto, como así también en la recreación sanmartiniana del Cruce de los Andes, como claro mensaje de pertenencia y soberanía”, cerró José Luís Iglesias.

En tanto Walter Abal contó que “he tenido la invitación de la Cámara de Comercio en mi doble condición de ser veterano de guerra además de ser comerciante desde hace muchos años acá en la ciudad. Me pidió el Presidente de la Cámara que lo acompañara en esta distinción que le ha dado el Centro de Veteranos de Guerra a la Cámara por el apoyo y el acompañamiento que siempre le ha dado en actividades culturales”.

Agregó que “el año pasado se cumplieron 25 años de la Vigilia y había muchas actividades previstas, pero lamentablemente no se pudo hacer por la pandemia; por eso este acto de entrega de la medalla tiene mucho significado y la recibimos con mucho honor y mucha emoción”.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Raúl Villafañe, compartió que “la idea nuestra fue hacer la entrega de una distinción consistente en una medalla, a modo de agradecimiento a todos los que colaboran con nuestra institución y con la Causa Malvinas”.

Recordó que esta entrega estaba pautada en la semana de Malvinas el pasado año “pero no se pudo dar por la pandemia, las medallas no llegaban y nos puso en una situación compleja, pero ahora sí lo pudimos concretar”.

Finalmente destacó que “comenzamos con la Cámara de Comercio porque siempre nos acompañaron, Tanto ‘Gigi’ Iglesias como Marilina Henninger y los demás integrantes de esta institución, a la que estamos muy agradecidos”.