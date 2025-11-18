RIOGRANDENSES DISFRUTARON DEL FESTIVAL DEL ASADO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Nuestra ciudad festejó una nueva edición de este importante evento que reunió a los mejores asadores para el disfrute en comunidad. Del evento participaron emprendedores, artesanos y artistas locales, quienes ofrecieron productos locales.

El Museo Municipal “Virginia Choquintel” fue escenario del Festival del Asado más Austral del Mundo, evento organizado por la Agrupación Gaucha “Gaucho Fueguino” dirigida por Carlos Miranda, con el acompañamiento del Municipio de Río Grande. Los asadores concursaron en las categorías de mejor asado tendido como a la estaca, una tradición gastronómica que las familias disfrutaron junto a propuestas musicales y stands de emprendedores y artesanos.

El podio de la competencia “Asado a la estaca” fue conformado, en el 3° lugar, “Don Juan” de Río Grande; en el 2° lugar “Estaca Pampa” de La Pampa; y en 1° lugar “Los hijos de Tita y Tito Padín” de Ushuaia. Mientras que en la categoría “Asado tendido” quedó en 3ª puesto “Centro de retirados de la Policía Territorial” de Río Grande; en 2° puesto “Los Sancochos” de Tolhuin y en 1° puesto “La Ponderosa” de Río Grande. El jurado estuvo a cargo de Juan Duarte y Carlos Miranda.

Además de los sabores de la parrilla con platos únicos de gastronomía local, los presentes se deleitaron con las presentaciones de Soles que Dejan Huella; Xiomara y Los Rancheros.

El Municipio impulsa permanentemente eventos donde se celebran nuestros sabores, costumbres y enriquecen el encuentro de las familias riograndenses.