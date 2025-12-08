Riquelme sigue sin poder ganar un título como presidente de Boca: todas las eliminaciones bajo su gestión

Se le sigue negando el título a Juan Román Riquelme como presidente de Boca en estos dos años de gestión. Si bien supo disfrutar de varias vueltas olímpicas siendo el vice de Amor Ameal y como hombre a cargo del manejo del fútbol, no puede conseguir un laurel como máximo directivo.

Desde que ganó las elecciones en diciembre de 2023, pasaron dos años en los que su Boca pasó por varios momentos, pero siempre intentó competir y pelear lo que jugó, aunque no siempre las cosas salieron como se planearon.

La primera desilusión fue la eliminación de la Copa de la LIga 2024 en la semifinal. Luego, el club de la ribera quedó afuera de la Sudamericana en octavos de final y de la semifinal de la Copa Argentina de ese mismo año. Y en la Liga Profesional de 2024 terminó 6° en la tabla.

En 2025, la cuestión tampoco fue fructífera para Riquelme como mandamás azul y oro: eliminado en fase previa de la Copa Libertadores, eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura, eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes en Estados Unidos, eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina y ahora eliminado en la semifinal del Torneo Clausura a manos de Racing en la Bombonera tras perder 1 a 0.

Riquelme ganó 6 títulos como vice de Ameal pero ninguno como presidente de Boca. Foto: Fernando de la Orden

Lo curioso es que tres de esas eliminaciones fueron en su cancha: contra Alianza Lima, contra Independiente y ahora.

Román obtuvo seis títulos en total durante el gobierno encabezado por Ameal. Sabido es que quien manejaba todo el fútbol de la institución era el ídolo. Pero, al menos por el momento, no pudo extender esa racha de laureles a su gestión. Sin dudas, una cuenta pendiente que buscará pagarla en 2026.