River | Buenas noticias para Marcelo Gallardo: Gonzalo Montiel renovó con el Millonario

El defensor acordó con la dirigencia una extensión de su contrato hasta diciembre de 2022. Todos los detalles.

Montiel renovó con River.

El defensor Gonzalo Montiel firmó este viernes por la tarde un nuevo contrato con River para renovar su vínculo con la entidad de Núñez hasta diciembre de 2022. Esta situación le llevó tranquilidad al entrenador Marcelo Gallardo tras la ida de Santiago Sosa y la posible salida de Nacho Fernández.

“¡Renovado! Acompañado por Roldolfo D’Onofrio en las oficinas del Monumental, Gonzalo Montiel firmó esta tarde la extensión de su contrato con River hasta diciembre de 2022”, señaló la entidad millonaria en un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter .

Tras varias idas y vueltas, finalmente se produjo la firma del futbolista de 24 años que se suma a las recientes renovaciones del arquero Franco Armani y del delantero Matías Suárez.

Más temprano, River recibió este viernes la oferta del Atlético Mineiro de Brasil por el mediocampista Ignacio Nacho Fernández de 8 millones de dólares en total, por lo que al club de Núñez le quedarían 6 millones libres de impuestos.

River es dueño del 75 por ciento del pase mientras del talentoso mediocampista, mientras que el 20 por ciento es de Gimnasia y Esgrima La Plata y el 5 por ciento restante es del futbolista.

Santiago Sosa confirmó su salida de River y se despidió del plantel: “Le agradecí a Gallardo”

El volante de River Santiago Sosa se despidió este viernes del club para continuar su carrera en Atlanta United de Estados Unidos, una decisión que no le resultó sencilla, y le agradeció a Marcelo Gallardo, el entrenador que lo promovió, por su trabajo.

“Ya me despedí de todos, me voy a un nuevo destino y espero que sea para mejor. Desde los diez años que estoy en River, es parte de mi vida, me costó la decisión, me pone triste, pero es lo mejor para mí”, aseguró Sosa en diálogo con TyC Sports a la salida del River Camp de Ezeiza.

Sosa se va a la MLS.

Sosa, de 21 años, consideró que se dio “todo muy rápido” con poco tiempo para procesarlo y que jugar en la Major League Soccer será “un desafío”. La liga de los Estados Unidos crece año a año, su llegada le dará aún más fuerza al campeonato norteamericano.

El mediocampista, que también jugó como defensor central, despidió a sus compañeros y a Gallardo: “Le agradecí por estos años y me deseó suerte. Sé que (Gabriel) Heinze (entrenador de Atlanta United) es exigente, pero sacará lo mejor de mí como hizo Gallardo”.