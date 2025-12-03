River busca sacudir el mercado de pases e inició gestiones por una figura del fútbol argentino: “Muy viable”

El Millonario comenzó la búsqueda de refuerzos y apuntó a un futbolista que todavía tiene chances de consagrarse campeón en el Clausura.



Mientras el plantel se encuentra licenciado por el fin de la participación del equipo en el Clausura, la dirigencia de River trabaja junto a Marcelo Gallardo para intentar cerrar a los primeros refuerzos de la temporada 2026. El Millonario apunta a sumar jerarquía en posiciones clave, aun sin saber si disputará la Copa Libertadores o quedará relegado a la Sudamericana.

En ese contexto, el primer nombre importantes por el que abrió gestiones es Santiago Ascacibar. Así lo informó el periodista Germán García Grova en las últimas horas a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

El “Ruso” se encuentra entrenando con Estudiantes y preparando el apasionante clásico que disputará con Gimnasia en el Bosque de La Plata, en el marco de las semifinales del Torneo Clausura.

Los rumores tomaron cada vez más relevancia desde un posteo de uno de los representantes de Ascacibar dentro del Monumental, la cancha de River. Grova reveló posteriormente que hubo una reunión dentro del estadio para avanzar con las negociaciones de forma presencial.

Leé también: Miguel Borja reapareció tras el anuncio de su salida de River y hay varios clubes interesados en contratarlo

Federico Iglesias y Kristian Bereit trabajan para la agencia CAA Stellar Argentina, la cual firmó a Ascacibar a mediados de año como una de sus grandes incorporaciones. La empresa también está ligada a otros jugadores relevantes como Guido Carrillo y Gerónimo Rulli.

Con Santiago Ascacibar, el mediocampo con el que sueña Marcelo Gallardo

En adición, el periodista Juan Cortese adelantó que Marcelo Gallardo ya visualizó su mediocampo ideal para la próxima temporada. Además de pretender a Santiago Ascacibar, el Muñeco quiere juntarlo con Fausto Vera, de presente en el Atlético Mineiro de Brasil.

El exjugador de Argentinos Juniors perdió terreno en la consideración de Jorge Sampaoli, actual DT del Galo, y el Millonario confía en la predisposición del club de Belo Horizonte para negociar, al menos, un préstamo con opción de compra.