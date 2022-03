River suspenderá a más de mil socios por incidentes en el Superclásico

El club informó la sanción por seis meses para 1.048 hinchas, entre socios y miembros de la comunidad Somos River.

Luego de los incidentes registrados el domingo pasado durante el Superclásico en el Monumental, River anunció este martes que suspenderá por seis meses a más de mil socios y miembros de la comunidad Somos River que intentaron ingresar al estadio sin tickets.

El comunicado completo del club

De acuerdo con lo informado oportunamente, en el día de hoy el Club Atlético River Plate procederá a notificar la suspensión por seis meses a los 1.048 socios y miembros de la comunidad Somos River que el 20/3 intentaron ingresar al Estadio con su Carnet Único a pesar de que no estaban habilitados por no contar con abonos ni haber comprado tickets. Más allá de que se les haya negado el acceso y de que no hayan podido entrar al Monumental, esta sanción se aplica porque con su accionar irresponsable afectaron el normal ingreso de quiénes sí estaban habilitados para hacerlo porque contaban con abono (Tu Lugar en el Monumental pago o gratuito) o compraron tickets online en la venta exclusiva para socios y miembros de Somos River.

A partir de la información recogida en los molinetes de acceso al Estadio, se ha podido determinar que, desde el horario de apertura del Monumental, intentaron ingresar sin abono ni entradas 462 socios activos plenos, 84 socios activos simples, 81 menores plenos, 6 menores simples, 7 socios internacionales y 408 miembros de la comunidad Somos River. Todos ellos quedan desde hoy suspendidos por 180 días en su condición de socios del Club o miembros de Somos River.

En el caso de los socios, independientemente de su categoría, se los suspende por 180 días y se les impone por ese período la prohibición absoluta de ingresar a las instalaciones del Club y a su Estadio en condición de socio, invitado o portador de tickets de ingreso de cualquier índole. Durante ese plazo, tampoco podrán ejercer los derechos que el Estatuto del Club les acuerda, conforme lo establece el artículo 21 del Reglamento General Interno, aunque deberán continuar el pago de la cuota mensual para mantener su regularidad y poder ser rehabilitados cuando termine la suspensión.

En tanto, a los miembros de la comunidad Somos River se les impone también la suspensión por 180 días con prohibición absoluta de ingresar por ese período a las instalaciones del Club y a su Estadio en condición de miembro de Somos River, invitado o portador de tickets de ingreso de cualquier índole. Además, se les veta la posibilidad de adquirir en ese período entradas en los canales de venta que el Club eventualmente disponga, incluso para eventos cuya realización sea en fecha posterior al período de aplicación de esta sanción.

Asimismo, se les informa que, en el caso de no acatar esta sanción, reincidir en el comportamiento que los hizo objeto de la misma o participar en cualquier otra contravención que afecte el normal desarrollo de las actividades cotidianas del Club y/o sus encuentros deportivos, serán plausibles de penalidades más severas que podrían conducir a su expulsión definitiva como socio del Club o miembro de Somos River y la prohibición permanente de ingreso al mismo, incluso ya en condición de no socio.

Para el Club es clave que se entienda que quienes llegan hasta los molinetes intentando entrar al Estadio sin abono ni ticket son los que generan amontonamientos en las puertas y traban los accesos, afectando el normal funcionamiento del sistema y perjudicando a las 70 mil personas que hacen las cosas bien.

Desde que en 2019 se inauguró la plataforma de RiverID, todos los socios y miembros de Somos River deben solicitar el carnet único, que es su medio de acceso al Estadio. En dicho carnet se carga, partido a partido y sin que los usuarios tengan que hacer ningún tipo de trámite adicional, la habilitación de ingreso al Estadio que los habilita a pasar los controles en molinetes perimetrales y puertas del Monumental. De este modo, ningún usuario tiene que venir al Club a buscar tickets y se desalienta la reventa de entradas y tickets apócrifos porque la circulación de entradas por fuera de los carnets únicos es mínima, solo acotada a protocolos y acuerdos con sponsors.

Hoy River cuenta con 200 mil carnets únicos emitidos para socios y miembros de Somos River. Entre socios que tienen abono (TLM -Tu lugar en el Monumental-, que puede ser pago o gratuito dependiendo de la ubicación), vitalicios, socios sin TLM y miembros de Somos River que lograron comprar entradas online para este partido, hubo 65 mil personas con carnet habilitado para ingresar. A ellos se sumaron protocolos y palcos hasta llegar a un máximo de 70 mil localidades, quedando por decisión expresa del Club un margen de localidades libres para no alcanzar las 72 mil habilitadas del Estadio.

Es importante destacar entonces que, sobre los 135 mil socios y miembros de Somos River con Carnet Único que no estaban habilitados para ingresar, solo 1.048 intentaron entrar, menos del 0,8%.

Que un porcentaje ínfimo de socios o miembros de Somos River -que no refleja el verdadero espíritu de los hinchas riverplatenses- pretenda abusar de este sistema y termine entorpeciendo el acceso de los demás es algo que el Club no tolerará, por lo que a partir de ahora se aplicará esta sanción de suspensión por seis meses a cada uno de los que intenten ingresar al Monumental en día de partido apoyando su Carnet Único no habilitado en un molinete.