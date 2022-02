Roberto Moldavsky reveló que fue víctima de una estafa con la excusa del pase sanitario: «Entré como un caballo»

El humorista sufrió el hackeo de sus redes sociales y correo electrónico. «Me puso mal por lo dependiente que estoy con el teléfono», lamentó.

Roberto Moldavsky contó con lujo de detalles cómo fue víctima de una estafa telefónica con la excusa del pase sanitario, por la que le hackearon sus cuentas de correo electrónico y sus redes sociales.

“Recibí un WhatsApp porque me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico y me dice que tengo las dos Sputnik y que tengo que recibir otra. Me chamuya de una manera, que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo”, confió el humorista en un video que publicó en sus redes.

En este sentido, Moldavsky recordó que le dio al estafador sus contraseñas de WhatsApp y de correo electrónico. “Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo pasaba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”, añadió.

«Por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo”, destacó cómico.

Parecía que todo quedaba ahí, pero no. «Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario. Yo en el momento no me di cuenta. A las dos horas, cuando me fui a dormir, caí que algo había hecho mal”, señaló.

“Me puso mal por lo dependiente que estoy con el teléfono. Toda mi vida está en este teléfono y eso es una locura. No dormí en toda la noche por esto, ahora me dan gana de anotar todo en cuaderno y no cargar más datos”, concluyó Roberto Moldavsky.