Robo en el Museo de River: se llevaron uno de los trofeos más antiguos

Los trabajadores del lugar notaron que una vitrina estaba rota y que faltaba la “Copa Centro Gallego de Avellaneda 1911″, el primer trofeo de la institución millonaria.

Robaron del Museo River uno de los trofeos más antiguos de la institución. El hecho fue denunciado ante la Policía por los empleados del establecimiento.Según informaron, el trofeo extraído es la “Copa Centro Gallego de Avellaneda 1911″, el más antiguo que tiene River, que mide aproximadamente 20 cm y es de oro 18 kilates.

Desapareció de su ubicación en una de las vitrinas del primer piso del edificio, que cuenta con cámaras privadas en planta baja y en el primer piso en dirección a las salidas de emergencia. Sin embargo, por el momento, no se conocieron mayores detalles.

Copa de la Liga: River se enfrenta a Belgrano

A partir de las 18.30, el Millonario se enfrentará a los Piratas por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Dónde ver el partido

Televisión: ESPN Premium o TNT Sports

Streaming: Flow, DGo y Telecentro Play (con el pack fútbol contratado)

Cuáles son los cruces de cuartos de Copa de la Liga

River (2°A) vs. Belgrano (3°B).

Godoy Cruz (2°B) vs. Banfield (3°A).

Huracán (1° A) vs. Platense (4°B).

Racing (1° B) vs. Rosario Central (4° A).