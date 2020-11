Roly Serrano reveló cómo hizo para bajar 22 kilos en la cuarentena

El actor encontró en el aislamiento el momento oportuno para cambiar su alimentación.

El aislamiento obligatorio que se implementó para evitar la expansión del coronavirus provocó mayor sedentarismo y muchas personas engordaron. Pero Roly Serrano encontró en la cuarentena un momento propicio para modificar su alimentación y adelgazó 22 kilos.

Roly explicó que abandonó el delivery y comenzó a ocuparse de la realización de la comida. “Me acostumbré mucho a cocinarme yo y mejoré mucho con mi alimentación».

El actor contó que producto de su obesidad solía tener problemas para dormir: «Yo tenía un problema de apnea de sueño, no dormía bien y ahora duermo muy bien. Yo me llegaba a dormir hasta haciendo una nota, la última fue cuando fui al programa de Pamela David y esperando para salir al aire, me dormía”.

Y agregó: “Yo iba de gira con la obra de teatro Casa Valentina y me dormía en la ruta a veces, eso era grave. Pero la salud es importante y ahora estoy mucho mejor”.

Roly recordó que cuando interpretó a Diego Maradona en la película Juventud (2016) tomó consciencia de la importancia de cuidar su salud. “El momento que yo hago de Diego es ya grande y enfermo, y de pronto había un paralelismo también en mi proceso de vida, en verme grande, yo tengo cinco años más que él… Y me dije ‘Epa, ¿cómo estoy yo?’”, contó .

El actor recordó ese momento como el principio de un proceso de cambio que aún continúa: “De ahí empezar cuidarme, fue un espejo muy importante y un momento muy groso interpretar a Diego. Agradezco muchísimo ese regalo que me hicieron”.

Serrano detalló su rutina alimentaria y reflexionó sobre su problema. “Se baja como se sube: de a poco. Me levanto todas las mañanas y me peso. Si subí 100 gramos, no pasa nada. Si subí medio kilo, puede ser por retención de líquidos. Me vuelvo a pesar al día siguiente. Ese es el plan. No ando comiendo telgopor. Reaprendí a alimentarme. Sé qué cosas no puedo comer y, sobre todo, qué cantidades. Durante mucho tiempo comí para llenar espacios vacíos”.