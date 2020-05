ROMERO: “HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS GREMIOS Y DEL EMPRESARIADO DE BUSCAR ACUERDOS QUE POSIBILITEN EL SOSTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO”

Así lo manifestó el ministro de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Marcelo Romero, al referirse a la situación de los trabajadores y la preocupación por el empleo local, en el marco de la pandemia por el COVID-19 que afectó a todos los sectores económicos. Además, subrayó que hoy la prioridad es la salud pero también la defensa del empleo.



En este sentido, sostuvo que se está trabajando con los gremios y el empresariado para la concreción de acuerdos que prioricen las fuentes de trabajo y dijo respecto de los pequeños comercios que “el Gobierno Provincial está actuando en la tarea de asistencia y la colaboración con las empresas locales”.

En este marco, Romero también habló sobre el particular caso de las textiles en Río Grande y dijo: “es un problema que data alrededor de tres años. La pandemia y la cuarentena han venido a profundizar la situación económica financiera lo que ha generado una serie de inconvenientes”.

“Antes los acuerdos laborales siempre se manifestaban en el ámbito nacional y la inexistencia de una Ministerio de Trabajo activo favorecía esa situación. Ahora, desde que se inició la gestión de Gustavo Melella, el Ministerio tiene otro carisma, otra forma de encarar las cuestiones y más allá de la competencia nacional, si el trabajo está en Tierra del Fuego y los trabajadores son fueguinos no podemos estar ausentes en esa situación”, subrayó.

Con relación a esto, indicó que “estamos intentando el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de Nación respecto de distintos programas de asistencia para esta situación de dificultades en el pago de salarios”.

“En el caso de las textiles hoy se estaría abonando algo de esos acuerdos nacionales, los ATP”, informó, y comentó que “estamos gestionando también para las empresas los Repro que son una asistencia a la producción y el pago de hasta doce meses de una parte salarial, para que la empresa pueda recuperarse, llevar adelante su actividad en la medida que las disposiciones lo permitan y conservar las fuentes de trabajo”.

Asimismo, Romero dijo sobre los pequeños comercios que “hay una situación económica real y concreta. Hace 45 días que muchos comercios minoristas no han tenido posibilidad de ventas. Esto genera una suerte de incertidumbre respecto de la realidad económica y a partir del cúmulo de denuncias que se vienen realizando en forma virtual por la falta de pago de salarios ampliamos las guardias mínimas”.

“La preocupación ahora tiene que ir siendo la salud como prioritaria, pero también la defensa de dos cuestiones básicas: las fuentes de trabajo y el no despido”, afirmó.

Finalmente, Romero recalcó que “es por esto que hay una gran responsabilidad por parte de gremios y del empresariado para buscar acuerdos que posibiliten el sostenimiento de la empresa y los puestos laborales”.