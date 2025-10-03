Rosario: rescataron a una mujer esclavizada durante más de 20 años

Una mujer que denunció haber sido esclavizada por más de 20 años fue rescatada este jueves en una casa del barrio Martín, en la ciudad de Rosario.

La víctima, de 36 años, relató que tenía 14 cuando fue engañada para trasladarse desde Corrientes a Santa Fe. Desde entonces, fue sometida a trabajar en condiciones de servidumbre para una familia integrada por una mujer y sus dos hijos.

La denuncia se originó gracias a un informe de un organismo de salud que reveló la situación. El informe detallaba que la víctima no sabía leer ni escribir y dependía totalmente de quienes la sometían.

La responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo, María Laura Pasquero, explicó al programa Telenoche Rosario que la mujer acudió a un hospital público para una consulta médica y allí se destapó el caso.

«Lo que planteaba ella no correspondía a un cuadro físico, entonces fue derivada al servicio de salud mental. En las entrevistas con psicología contó situaciones que daban cuenta de un posible delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral», señaló Pasquero.

La funcionaria agregó que la víctima estaba «muy desconcertada y con un daño psíquico severo por vivir en una situación de incertidumbre».

La información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Federal, lo que derivó en la realización de dos allanamientos llevados a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal.

En una casa del barrio Martín fue hallada la mujer, mientras que en la localidad de Pueblo Esther se detuvo a un hombre de 66 años, que sería hijo y hermano de otras dos personas involucradas.

El juez de Garantías, Román Lanzón, dispuso que la víctima sea asistida por un equipo de psicólogos. El caso corresponde a «trata laboral», delito que puede castigarse con hasta 15 años de prisión.