Rotary Club Río Grande Rotarios inician campaña solidaria ‘Si no lo usás, DONALO’

“Se realizará la entrega del calzado y la ropa colectada de los vecinos a distintas familias para que puedan cubrir sus necesidades de abrigo en esta temporada invernal que se ha presentado con fríos intensos y hay muchas personas con necesidades de abrigo”, mencionó el presidente Miguel Vázquez.

Río Grande.- El Rotary Club Río Grande dio inicio a la campaña de recolección de calzado y ropa de abrigo, bajo el lema: “Si no lo usás, DONALO”, la cual había tenido similares experiencias anteriores. La presente campaña se efectivizará hasta el sábado 18 de julio próximo y las donaciones se van a recibir en el domicilio de uno de los socios, ubicado en Pasaje Urquiza 1484, en el horario de 10:00 a 16:00.

Desde la institución también adelantaron que quienes no puedan acercarse a esa dirección, podrán llamar al 2964-416513, y un socio rotario pasará a retirar la donación por el domicilio.

