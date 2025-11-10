SALUD DESMIENTE INFORMACIÓN SOBRE SUPUESTOS CASOS FATALES DE COQUELUCHE EN USHUAIA

El Ministerio de Salud de la Provincia desmiente que existan en Ushuaia niños fallecidos por casos de coqueluche como se informó en medios de comunicación en Ciudad de Buenos Aires.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que no existen personas internadas, ni se registraron muertes por esta enfermedad en Tierra del Fuego.

Desde el área de Epidemiología del Ministerio de Salud se aclaró que el nivel de vacunación en niños en la Provincia es alto. También se explicó que no se reportaron casos de contagios en bebes menores de 2 meses debido a que la cobertura de vacunación en embarazadas es elevada.

La cartera sanitaria llamó a la comunidad a informarse únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y reiteró que se mantiene un monitoreo constante de las enfermedades inmunoprevenibles en toda la provincia.