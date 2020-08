SALUD DETALLÓ LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DEL PARTE EXTENDIDO

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Javier Barrios y el director provincial de Gestión Territorial, Ezequiel Lagoria, brindaron una extensión del parte diario epidemiológico del día 20 de agosto.



Barrios manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 40 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y en Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 323, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 26, 296 a Río Grande y 1 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1524 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 207, en Río Grande 1316 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 3700”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en el Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 31 pacientes internados en sala y 11 en Terapia Intensiva, de los cuales 9 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 6 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 18 pacientes fallecidos”.

Por su parte, Lagoria, recordó que “desde el Ministerio tenemos un dispositivo de soporte que se llama Cuidarnos TdF, para la identificación y detección precoz de pacientes con sintomatología compatible con COVID” y dijo que “el fin de este dispositivo es captar casos sospechosos y, de esta forma, cortar con la cadena de transmisión que estamos teniendo en la ciudad”.

“Esta estrategia se está llevando a cabo hace algunos días y ya tiene relevadas más de 1900 personas”, agregó.

A su vez, explicó que “es un trabajo realizado interministerialmente, conjuntamente con las secretarías de Integración Comunitaria y de Representación Política de Gobierno” y comentó que “las personas que están visitando los domicilios son promotores de salud altamente capacitados y acompañados por un profesional de salud que tiene la finalidad de que, en caso de encontrar un paciente con esta sintomatología se le indica el aislamiento y, de esta manera, cortamos la transmisibilidad del virus”.

Por su parte, Lagoria insistió en recordar que “los centros N°7 (F. Quiroga 2142, teléfono: 571078), N°3 (Oroski y Karukinka, teléfono: 441373), el N°5 (San Martín 2440, teléfono: 443520) y la Posta Sanitaria de Chacra XI (G. Sudamericana 25, teléfono: 15698614), están atendiendo de lunes a lunes y en el horario de 08:00 a 20:00 -a excepción de la Posta Sanitaria en Chacra XI que estará de 10:00 a 17:00-, trabajando exclusivamente con pacientes con sintomatología de tipo respiratoria, compatible con COVID”.

“Las personas que llamen por teléfono para solicitar turno, van a poder acercarse y van a tener la atención específicamente”, al tiempo que manifestó que “todas aquellas patologías que no sean respiratorias van a estar siendo atendidas por los centros de salud municipales en el horario de 8:00 a 16:00”

Además, indicó que “siguen a disposición el IPES (Estrada 1575, teléfono 15556146) y el Jardín N°26 en margen sur, para la entrega de leche, vitamina D, colocación de vacunas y anticonceptivos, en el horario de 10:00 a 18:00” y recalcó que “en todos estos casos, deben llamar por teléfono, solicitar el turno y concurrir con tapaboca”.

Finalmente, solicitó paciencia a la comunidad y sostuvo que “en su debido momento el área se va a comunicar con todas las personas que tenemos en las planillas y, ya sea para el certificado de alta o de aislamiento o de positivos o negativos a la PCR, tiene una demora de hasta 48 horas, por eso les pedimos a la población que esperen, que en su debido momento van a llegar estas notificaciones y que no se comuniquen al 107 así no se satura con esas llamadas y podemos darle la posibilidad al vecino cuando requiera una emergencia”.