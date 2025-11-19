SALUD MENTAL Y ARTE EN TODAS PARTES 2025

En el marco del Mes de la Salud Mental, el Municipio de Río Grande presentó una nueva edición del proyecto “Salud Mental y Arte en Todas Partes”. Fueron diversas intervenciones comunitarias en distintos puntos de la ciudad, las cuales estuvieron a cargo de los talleres artísticos de Casa de Jóvenes.

Como parte de las actividades del Mes de la Salud Mental, del 8 al 23 de octubre se realizaron diversas intervenciones artísticas y recreativas en distintos espacios públicos de la ciudad, coordinadas por los docentes de los talleres artísticos junto al equipo interdisciplinario de Casa de Jóvenes. El objetivo de las mismas fue promover el arte como herramienta de promoción de la salud mental y medio de transformación social en la comunidad de Río Grande.

Dichas actividades artísticas y recreativas representan un compromiso estético que estimula la imaginación, activa los sentidos, evoca emociones y potencia los procesos cognitivos. Su práctica también favorece la interacción social y el vínculo con entornos saludables.

Con estas acciones, se buscó irrumpir en la cotidianidad de la comunidad ofreciendo un momento de bienestar, visibilizar las expresiones artísticas de las y los participantes en territorio y potenciar el arte como herramienta de convocatoria dirigida a las juventudes riograndenses.

Como parte de su compromiso sostenido con el bienestar integral, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas públicas que fortalecen el acceso a la salud mental, ampliando dispositivos, acercando propuestas territoriales y generando espacios de acompañamiento que priorizan el cuidado, la prevención y la construcción de entornos más saludables.