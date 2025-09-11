Santa Fe aprobó la reforma de la Constitución: habilitan la reelección del gobernador y Pullaro podrá ir por otro mandato

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó esta tarde la nueva Constitución provincial, que reemplazará a la de 1962, una de las cartas magnas más antiguas del país, que no había quedado alineada con la reforma nacional de 1994.

Lo hizo después de dos meses de debate. El viernes será la jura en la Legislatura provincial.

El texto, que fue objeto de intensas negociaciones políticas y audiencias públicas durante los últimos meses, introduce cambios estructurales en el sistema político, incorpora derechos de nueva generación y, en su punto más sensible, habilita la reelección del gobernador y del vicegobernador por un período consecutivo. Así, sólo Mendoza queda con el sistema de elección de un ciclo de cuatro años para las autoridades ejecutivas.

El debate sobre la posibilidad de que el actual mandatario, Maximiliano Pullaro, busque un segundo mandato fue el núcleo más caliente de la discusión. Hasta ahora, la Constitución santafesina prohibía expresamente la reelección inmediata.

Con la reforma, se abre la chance de un segundo período consecutivo, más una cláusula, que fue aprobada con el 67% de los votos de los convencionales, que incluye una disposición transitoria que le permite al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, competir nuevamente en 2027.

Una imagen de la Convención Constituyente de Santa Fe

Los cambios de la nueva Constitución

Más allá de la reelección, la nueva Constitución santafesina busca modernizar la arquitectura institucional de la provincia.

Entre los principales cambios, se destacan los límites a las reelecciones legislativas y ejecutivas -para evitar bancas vitalicias- y la reconfiguración del sistema electoral, con un esquema proporcional que reemplaza mecanismos de mayoría automática. Se eliminan, además, los fueros parlamentarios, y se establece un sistema de ficha limpia a nivel provincial.

También se incorporan figuras de participación ciudadana, como la iniciativa popular, y mayores exigencias de transparencia, entre ellas la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes para los candidatos.

El capítulo de derechos también es relevante. Se reconoce expresamente el derecho al agua, la protección de humedales y biodiversidad, y la obligación del Estado frente al cambio climático.

También se constitucionalizan libertades vinculadas a la prensa, la ciencia, la salud y los derechos digitales. En esa línea, se reafirma el carácter laico del Estado y se prevén medidas de acción positiva para combatir desigualdades estructurales.

En materia judicial, la reforma establece un Consejo Asesor para la selección de jueces, fija un límite de edad de 75 años para los integrantes de la Corte Suprema provincial y otorga rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa.

Otro eje fuerte es el fortalecimiento del poder local: los municipios de más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, y se prevé la creación de regiones y áreas metropolitanas para fomentar la cooperación entre localidades.

Las disposiciones transitorias fijan que, una vez aprobada, la nueva Constitución deberá ser jurada en un plazo de 30 días por las autoridades provinciales y municipales. La fecha elegida para hacerlo está estipulada para este viernes, en la Legislatura local.