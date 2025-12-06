Santilli celebró la llegada de los F-16 con un irónico mensaje contra el kirchnerismo: «Pasamos de incorporar llamas metralletas a aviones de combate»

Luego que Javier Milei afirmó que, «para el kirchnerismo, soberanía significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina», el ministro del Interior, Diego Santilli, celebró la llegada de los F-16 y publicó un mensaje irónico en sus redes sociales para contrastar la política de defensa del Gobierno con la de gestiones anteriores.

«Pasamos de incorporar ‘LLAMAS METRALLETAS’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina», apuntó Santilli en su cuenta de X.

En su publicación, el funcionario nacional compartió una imagen viral de una llama equipada con un arma y una foto del Presidente dentro de la cabina de uno de los cazas para ejemplificar sus dichos.

«Gran trabajo Luis Petri», destacó el titular de la cartera del Interior respecto del saliente exministro de Defensa. De esta manera, el ministro se sumó a los mensajes del oficialismo que buscan presentar la compra de los F-16 como un salto cualitativo en materia de defensa y modernización militar.

El posteo de Santilli llegó a las pocas horas de que Javier Milei cruzó duramente al kirchnerismo, cuestionando su noción de soberanía durante el acto que se realizó en la base militar de Río Cuarto, en Córdoba, para la presentación oficial de los seis aviones militares F-16 adquiridos a Dinamarca.

«Se llenaron la boca hablando de soberanismo por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso, desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los de ellos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina, y eso tan solo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesitan», apuntó Milei durante el acto.

Milei cruzó al kirchnerismo en la presentación de los aviones F-16

Desde la pista aérea y con los seis aviones militares detrás, el libertario retrucó: «Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones».

En tanto, el encargado de recoger el guante fue el exministro de Defensa Agustín Rossi, quien en declaraciones a Clarín aseguró que “no es soberanía comprar aviones que no sirven para disuadir a los ingleses por Malvinas».

«No es soberanía haber comprado un avión cuya capacidad disuasoria no se puede utilizar en el Atlántico Sur frente a la ocupación ilegal que lleva adelante Gran Bretaña desde hace años en Malvinas», apuntó Rossi en diálogo con este diario.