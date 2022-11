«Scaloni me tapó la boca y le deseo la mejor suerte»

Quien fuera muy crítico del entrenador de la Selección Argentina se deshizo en elogios este martes con el DT, a días del Mundial de Qatar 2022.

En la previa al Mundial de Qatar 2022, uno de los más críticos del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que cambió de postura a partir de la obtención de la Copa América y del invicto que arrastra el equipo nacional.

«La verdad que Scaloni me tapó la boca y le deseo lo mejor. Los argentinos me van a odiar, pero no parece haber nacido en nuestro país, porque no se hace el canchero, no utiliza palabras raras. Es un verdadero gringo de campo. Nunca le escuché una declaración fuera de lugar», destacó este martes Claudio Borghi en diálogo con TyC Sports en Qatar.

«Por todo esto es que deseo que le vaya muy bien. Me gusta que nos represente un tipo que sea poco argentino en algunas situaciones. Y no voy a dar pronósticos, pero tengo la esperanza de ver un buen Mundial», apreció el también entrenador.

Pero ese elogio a Scaloni se hizo extensivo también al grupo de jugadores, de los que destacó especialmente «su humildad. Y eso tampoco abunda en Argentina, donde tenemos un ego muy elevado. Atención que es bueno tenerlo, pero el problema es que a veces termina manejando a la persona».

«Por eso la humildad que demostró este seleccionado es lo más importante. E insisto con Scaloni, que tuvo la maravillosa virtud de hacerse cargo de uno de los mejores seleccionados del mundo nada menos que con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, sin que éste se quejase nunca de nada», completó el «Bichi».