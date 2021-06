Se adjudicó la obra por 794,7 millones a Panedile, Concret-Nor y Nakón-Sur

La Dirección Provincial de Puertos adjudicó a la UTE conformada por las empresas Panedile, Concret-Nor y Nakón-Sur la ampliación del muelle comercial del Puerto de Ushuaia. El proceso de análisis de las tres ofertas presentadas y adjudicación se dilató por las impugnaciones presentadas por el grupo DYOPSA-Cóccaro Hermanos.

La UTE integrada por las empresas Panedile, Concret-Nor y Nakón-Sur resultó ganadora de la licitación para la ampliación del Puerto de Ushuaia, para prolongar 80 metros de largo el actual muelle, más un dolphin de amarre de 20 metros, que generará una superficie adicional operativa de 2.400 metros cuadrados, y que contaba con un presupuesto oficial de 700 millones de pesos.

La Resolución que adjudicó los trabajados por un monto de 794,7 millones de pesos fue firmada el pasado jueves 13 de mayo, publicada ayer en el Boletín Oficial, 4 meses después de que fueran abiertas las ofertas que habían presentado la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Panedile Argentina, Nakon Sur SA y Concret Nor SA por 794,7 millones de pesos, la UTE Dyopsa y Cóccaro Hermanos por 753;6 millones, y la UTE Gada SA, Ecas SA y Dos Arroyos SA por 759,7 millones de pesos.

La demora en la definición del proceso estuvo motivada por las impugnaciones presentadas por Dyopsa y Cóccaro Hermanos, y Gada SA, Ecas SA y Dos Arroyos a la decisión de la comisión de preadjudicación de declarar inadmisibles sus ofertas, lo que dio lugar incluso a una observación del Tribunal de Cuentas que entendió que la decisión en cuestión “no se ajustó a derecho” ya que no se había solicitado “la subsanación de elementos de las oferta de determinados proponentes”. Esta postura fue compartida por la Presidencia de la Dirección de Puertos, por lo que las actuaciones volvieron a la comisión de preadjudicación que mantuvo el criterio inicial en cuanto a que las deficiencias en esas dos ofertas las tornaban inadmisibles al a vez que calificó de insuficiente y poco fundado el análisis realizado por el órgano de control sobre las ofertas impugnadas.

Con estos elementos a la vista, el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, compartió la opinión de la Comisión en cuanto a que la oferta de Panedile Argentina, Nakon Sur SA y Concret Nor SA aun cuando no era la más económica “resulta la más idónea para realizar la ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia” por ser la que se presentó con “mayor claridad, precisión y menor cantidad posible de variables o elemento indeterminados en comparación” con las otras dos.

Formalizada la adjudicación, las partes deben firmar el respectivo contrato de obra, y dentro de los 30 días corridos siguientes iniciar los trabajos que deberán estar “completamente terminados y en perfectas condiciones dentro de un plazo de 15 meses”.

