Se cierra el acuerdo entre LLA y el PRO en la Ciudad: pocos lugares para el macrismo y el final del color amarillo en la boleta

La suerte está echada. Desde LLA y desde el PRO porteño confirman que habrá acuerdo y un frente electoral entre ambas fuerzas y boleta conjunta en los comicios del 26 de octubre cuando se eligen diputados y senadores.

El acuerdo será como fueron las negociaciones con “una posición dominante” de LLA, según la descripción que dio el propio Mauricio Macri el lunes antes de encabezar una reunión híbrida con diputados y gobernadores del PRO.

El nombre de la coalición sería el mismo que el de la bonaerense Alianza La Libertad Avanza, sin vestigios del PRO en el terruño macrista desde hace 18 años. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo -que también celebró un acuerdo con el Ejecutivo- había logrado colar su propia marca electoral (Cambia Mendoza) que anexó al de LLA.

Más importante, el PRO tampoco intentará retener senadores, aunque en rigor las dos bancas por la mayoría de la Ciudad son de la larretista Guadalupe Tagliaferri y del radical Martín Lousteau. Los dos serán del oficialismo. El PRO apenas pudo asegurar dos diputados entrables. La oferta no cambió demasiado desde el jueves pasado, cuando volvió a abrirse una ventana para sellar un acuerdo. Por ahora, los libertarios ofrecen recién y nada más que el quinto y sexto casillero de la boleta al PRO.

Los libertarios se guardan además el poder de veto para definir el nombre de quienes integrarán la lista .

María Eugenia Vidal no será candidata. No avala el acuerdo y tampoco la quieren los libertarios, pero no dará un portazo al PRO, aunque tampoco acompañaría los vetos del Presidente.

El acuerdo no significará la construcción de un bloque común en la legislatura porteña, pero en la Ciudad destacan que bajarán “los niveles de hostigamiento” contra el ejecutivo porteño.

“Faltan detalles, pero va a haber acuerdo”, consignaron en el entorno de Jorge Macri, resistido por los hermanos Milei, que advertían a toda costa que no habría foto entre el jefe de Gobierno y la hermana del mandatario. Milei no lo saludó ni en el tedeum ni en la Sociedad Rural, donde Macri terminó estrechándole la mano y terminó por tomar la muñeca del mandatario, ante la pasividad del jefe de Estado.

Los delegados de la secretaria General de Presidencia eligieron casi las mismas palabras, pero fueron un poco más cautelosos. “Faltan detalles y hasta que no se firme siempre hay que ser precavido”, destacaron los libertarios. .

Ezequiel Sabor, delegado de Mauricio Macri, y Pilar Ramírez, titular de LLA en la Ciudad fueron los encargados de destrabar las negociaciones. El acuerdo se tensó cuando el jefe de Gobierno se quedó con la firma principal para rubricar el acuerdo.

El acuerdo entre LLA y el PRO allanó el lanzamiento de dos ex aliados. Graciela Ocaña anunció su candidatura a senadora en acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Ricardo López Murphy hizo lo mismo.

Del otro lado de la General Paz la victoria en 7 de las 8 secciones no parece tan nítida. Desde el sector de Santiago Caputo objetan el cierre en la segunda sección y en la cuarta, que se tradujo en el portazo de dos intendentes clave del PRO, Javier Martínez (Pergamino) y Pablo Petrecca (Junín), que reporta directamente a Jorge Macri.

Más allá de las objeciones al jefe de Gobierno, los delegados de Karina Milei en el la Provincia lograron acuerdo con candidatos y legisladores cercanos al ejecutivo porteño en la primera y en la tercera sección.