se conocieron fotos del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

La pareja dio el “sí” en medio de un escándalo, aunque canceló el festejo y el delivery.



Ayer luego de varios rumores de cancelación, Marianela Mirra y José Alperovich dieron el sí en Puerto Madero, donde el exgobernador de Tucumán cumple el arresto domiciliario. La ceremonia se desarrolló en forma armoniosa y sin la presencia de periodistas, aunque las cámaras lograron obtener dos imágenes de la unión.

Según las fotos que publicó Farándula Show, la ex Gran Hermano se puso un vestido strapless, cabello rubio recogido y aros larguísimos y brillosos, mientras que el exfuncionario optó por una camisa blanca y el pelo hacia atrás con gel.

Horas antes del evento, la campeona de la cuarta edición del popular reality reconoció en diálogo con Pamela David que no había nada malo en la comentada y criticada boda, aunque aclaró: “Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”.

En julio, José Alperovich abandonó el Complejo Penitenciario de Ezeiza para cumplir su prisión domiciliaria en un departamento en Puerto Madero.

La medida fue autorizada por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo magistrado que lo condenó a 16 años de prisión por delitos sexuales.

El exgobernador está en el Complejo Zencity, uno de los lugares donde Alperovich cometió los abusos por los que fue condenado. Para acceder a este régimen más flexible, debió cumplir una serie de requisitos: se le impuso el uso de una tobillera electrónica, el pago de una caución real por 400 millones de pesos y varias restricciones judiciales.

Una de ellas es no tener contacto, ni directo ni indirecto, con la denunciante ni con su entorno. Tampoco puede realizar declaraciones públicas que la aludan o busquen desacreditarla.