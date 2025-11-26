Se hizo las uñas y terminó luchando por su vida: estuvo un mes internada y fue operada seis veces

“Fue una experiencia traumática”, dijo una mujer australiana acerca del grave problema de salud que sufrió. Según su relato, terminó luchando por su vida después de un tratamiento de manicura en un negocio de su país.

A mediados de noviembre, una joven llamada Claudia reveló en su cuenta de TikTok que, tiempo atrás, estuvo al borde de la muerte. De acuerdo con sus palabras, el dramático episodio ocurrió en febrero de 2024.

Un día, por aquella época, ella acudió a un salón de belleza de la ciudad de Sídney para que le hicieran las uñas.

Qué pasó en el salón de belleza, según la joven

Según explicó, durante la sesión notó que en el lugar no se aplicaban las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. En particular, Claudia denunció públicamente que en ese entonces no usaron herramientas estériles mientras la atendían.

«La manicura (NdR: trabajadora del lugar) que me atendió compartía herramientas con su colega, que estaba al lado nuestro (lo cual me pareció extraño)», señaló la joven, quien además acotó que la empleada del negocio no se puso guantes.

En un momento, de acuerdo con su versión, la manicura cortó por accidente la cutícula de su dedo pulgar derecho, causando una herida sangrante. «Me dolió y recuerdo que me estremecí porque me salió sangre, pero la mujer no me puso alcohol, no usó ningún antiséptico. Siguió trabajando», manifestó en TikTok.

Claudia afirmó que, tras el embellecimiento de uñas, empezó a sentirse mal. “A las pocas horas de haber ido a la manicura, comencé a sentirme mal. Parecía que el corazón se me iba a salir del pecho (ritmo cardíaco acelerado). Tenía la visión borrosa y entumecimiento en mis dedos”, indicó la australiana. Además, recordó que tenía hinchados los ganglios de la axila y del cuello.

Una imagen de sus uñas recién hechas en el salón de belleza, según su relato. Foto: captura de video/TikTok.

A raíz de esta situación, sus seres queridos la acompañaron al hospital. Una vez allí, se sometió a varios exámenes. Pronto, según aclaró, los médicos descubrieron que sus análisis de sangre daban mal. Por lo tanto, decidieron que pasara la noche internada y también le dieron terapia intravenosa.

Al día siguiente, la situación de Claudia empeoró. En esta instancia, los profesionales de la salud detectaron que la paciente presentaba unas manchas rojas en la piel, dispuestas en forma de línea, que se originaban en su dedo pulgar derecho y se extendían hasta el cuello. Esto podría ser un indicio de una complicación derivada de una infección.

Más tarde, durante ese mismo día, la joven sufrió un nuevo susto. “Mi pulgar derecho se puso negro y ese cambio comenzó a extenderse al resto de mi mano”, expresó en TikTok.

Qué problema de salud tenía la joven

De acuerdo con Claudia, los médicos determinaron que ella tenía sepsis, una afección grave y potencialmente mortal.

Una imagen de la mancha roja en su brazo y su dedo gordo, hinchado y ennegrecido. Foto: captura de video/TikTok.

«Se trata de la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo a una infección. La sepsis es una emergencia médica que puede ser mortal. Sin un tratamiento rápido, puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte», comunicó el portal de noticias de salud MedlinePlus, dependiente de la Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos, a través de su página web.

Por su parte, la joven australiana declaró que, en su caso, una cepa de la bacteria Streptococcus (estreptococo) provocó la sepsis.

A raíz de la afección, permaneció un mes internada en el hospital y le amputaron parte de su pulgar derecho. En total, según advirtió, se sometió a seis cirugías, recibió un injerto de piel en la zona para reemplazar el tejido necrótico (tejido muerto) y le realizaron 48 puntos de sutura.

Permaneció más de un mes internada en el hospital, de acuerdo con sus palabras. Foto: captura de video/TikTok.

“Me amputaron hasta el lecho ungueal de la uña del dedo pulgar derecho (el tejido de la piel sobre el que descansa la uña) y, luego, un cirujano plástico increíble me reconstruyó la mano. Aún no puedo usarla del todo ni siento nada. Abrocharme botones o ponerme aretes o collares todavía me resulta muy tedioso”, reconoció.

«El dolor más insoportable de toda mi vida»

A su vez, Claudia se refirió a los síntomas que padeció por la sepsis. “Experimenté el dolor más insoportable de toda mi vida. Fiebres, migrañas, entumecimientos… Apenas recuerdo mi primera semana en el hospital. Estaba aterrada y cansada”, dijo la joven, quien agradeció a los profesionales de la salud y a sus seres queridos por haberla asistido durante todo el proceso.

Por otra parte, la australiana comentó que alertó a las autoridades locales sobre lo ocurrido en el salón de belleza. El caso en cuestión, tal como relató en TikTok, fue remitido al departamento de salud de Nueva Gales del Sur (el estado australiano donde se encuentra la ciudad de Sídney). No aportó más detalles al respecto.

Afortunadamente, la australiana pudo recuperarse. Foto: captura de video/TikTok.

Por otro lado, Claudia admitió que compartió la historia para generar conciencia sobre los peligros de exponerse a lugares que no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. «Asegúrense de ir a lugares seguros y que sigan las prácticas higiénicas apropiadas», aconsejó en la red social.

«Esta fue una experiencia traumática, pero finalmente puedo compartir mi caso con la esperanza de difundir más conciencia sobre los riesgos que implica someterse a este tipo de tratamientos de belleza y cómo se pueden prevenir», reflexionó. Además, sentenció: «La sepsis no es una broma».