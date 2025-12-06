SE INFORMAN LOS CORTES Y DESVÍOS POR EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y vecinos que este domingo 7 de diciembre se llevarán adelante diferentes cortes y desvíos en el tránsito por la celebración del tradicional Encendido del Árbol de Navidad.

A partir de las 9 horas de este domingo, se interrumpirá el tránsito en la intersección de las calles Thorne y Elcano, sobre Santa Fe en el acceso a Viedma rumbo al Parque de los 100 Años y en la Rotonda del avión en el acceso a Héroes de Malvinas. Quedará habilitada la circulación por Ruta Nacional N.° 3 y Av. Santa Fe con sentido a la Rotonda de Plaza de las Américas.

A partir de las 12 horas, se cortará el tránsito sobre calles 12 de Octubre y 20 de Junio en su intersección con Entre Ríos. Mientras que a las 17 horas se sumará el corte de tránsito sobre Ruta Nacional N.° 3, incluido todos sus accesos, desde su intersección con Santa Cruz hasta Santa Fe y Viedma.

Se solicita a los conductores transitar con precaución por las y los riograndenses que se acercarán a pie. También se recuerda que habrá agentes y servidores públicos en las inmediaciones del evento para garantizar mayor seguridad y el normal desenvolvimiento de la jornada.