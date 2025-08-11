SE RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE TRANSITAR CON VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR LAS PLAYAS 

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Ambiente, recuerda a los vecinos y vecinas que se encuentra vigente la Ordenanza N° 1896/04.

La misma prohíbe la circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado por las playas de la ciudad, y por cualquier zona declarada como reserva natural urbana. De ser detectados, podrán ser infraccionados.

Tal consideración se realiza en virtud de imágenes recibidas en los últimos días donde se observa el tránsito de vehículos por sectores aledaños al Cabo Domingo y el Puerto.

Nuestra costa es un sitio de interés ambiental, declarado Reserva Natural Costa Atlántica. Se solicita a la comunidad respetar las normas vigentes y contribuir al cuidado de estos espacios y sus ecosistemas.