Se supo quién es el supuesto «joven detective» que apareció en una foto tras el robo al Museo del Louvre

Un misterioso hombre apareció en las afueras del Louvre en París, y quedó registrado en una foto tomada el día del atraco al icónico museo. En medio de la tensión por el robo de varias reliquias que pertenecieron a la corona de Francia, este joven se convirtió en una figura viral por su particular manera de vestir.

El 19 de octubre por la mañana, pocos minutos después de que las grandiosas salas abrieran sus puertas al público, cuatro asaltantes llevaron a cabo un golpe comando. El objetivo era usurpar valiosas piezas del Museo del Louvre. Y lo lograron en tan solo 7 minutos. Se llevaron 8 joyas imperiales llenas de diamantes y zafiros, y se les cayó una corona en la huida.

Las alarmas saltaron inmediatamente y desde entonces la policía francesa está trabajando arduamente con la fiscalía para descubrir a los responsables.

Durante el transcurso del día en el que ocurrió el criminal episodio, transitaron por la escena una gran cantidad de oficiales, además del joven de curiosa apariencia. Su presencia pareció no poder ser más oportuna.

En una de las calles de acceso al Museo del Louvre, tres oficiales estaban delante de un patrullero que bloqueaba el ingreso. Fue suficiente para que el instinto del reportero gráfico Thibault Camus le hiciera pulsar el botón de su cámara.

Las piezas robadas tienen un valor de más de 102 millones de dólares. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

«No era una foto particularmente buena, incluso alguien obstruía con el hombro parte del primer plano», dijo Camus posteriormente. Sin embargo, la envió a sus editores con el título “Oficiales de policía bloquean un acceso al museo del Louvre después de un robo, el domingo 19 de octubre de 2025, en París”.

Una vestimenta de detective cuando se necesitaban… detectives

En las redes sociales emparentaron su vestimenta con personajes ficticios como el inspector Clouseau, del dibujo animado “La pantera rosa”, y Hércules Poirot, de los libros de la escritora británica Agatha Christie.

«Es un detective», afirmó una cuenta de X en una publicación, desatando una afirmación -la cual posteriormente se comprobaría falsa- que tuvo mas de 5,6 millones de vistas.

El muchacho se encontraba en las afueras del Louvre. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Manchado.

Llevando consigo símbolos de la alta costura parisina, según destacó el fotógrafo, el hombre tenía puesto una gabardina de color oscuro, un saco que hacía juego con su chaleco, corbata, y un sombrero fedora. De esta manera, desató la puesta en marcha de la imaginación de miles de personas.

¿Aquel domingo había pronóstico de lluvia en París? Esta es una pregunta que podría haberse hecho cualquiera de los usuarios que especuló en las redes sociales. Es que el look preparado tan meticulosamente incluía como accesorio un paraguas, que el misterioso muchacho llevaba en la mano.

La aclaración del fotógrafo que puso fin a la imaginación

Finalmente el propio fotógrafo Thibault Camus, de la agencia de noticias Associated Press (AP), tuvo que responder sobre la persona que salió en su foto. A quien por cierto capturó de casualidad, teniendo como objetivo a los policías que bloqueaban el acceso al museo del Louvre después del escandaloso robo.

«El hombre era solo alguien que se alejaba del Louvre mientras las autoridades evacuaban el área», contó Camus al medio para el que trabaja. «Él apareció frente a mí, lo vi, y tomé la foto… Pasó y se fue».

De todas maneras, AP fue más allá y decidió consultar a la fiscalía de París. La respuesta, recibida vía correo electrónico, continuó la distensión y el ingenio desatado en las redes: «Preferimos mantener el misterio vivo ;)».