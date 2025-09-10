Secuestró a sus hijos y durante años esquivó a las autoridades camuflándose en el bosque

Tom Phillips, quien se fugó con sus tres hijas en diciembre de 2021, murió en un tiroteo a manos de la policía, en el sur de Auckland, Nueva Zelanda. Durante cuatro años, Phillips vivió con sus hijos Jayda, de 12; Maverick, de 10; y Ember, de nueve años, en condiciones precarias, camuflados en un bosque, aunque las autoridades creen que recibió “ayuda externa”.

Las condiciones de vida en el campamento donde se encontraron a los niños eran “muy sucias y estrechas”, no muy agradables para ellos, según informó la policía de Nueva Zelanda. Descubrieron una cocina de campamento y un área para dormir a unos 200 metros de donde se hallaron a las niñas, en un refugio bien cubierto y seco, rodeado de densos arbustos en un terreno empinado e irregular.

Phillips se llevó a sus hijos cuando tenían ocho, siete y cinco años, respectivamente, en diciembre de 2021. Foto: Policía de Nueva Zelanda.

Sin embargo, la policía no cree que este fuera el sitio principal donde los niños vivieron durante los cuatro años, sino que probablemente se habían mudado allí hace unos meses.

Durante su tiempo como fugitivo, Phillips fue buscado por un robo a mano armada a un banco en mayo de 2023. Las autoridades siempre sospecharon que los lugareños le estaban ayudando con refugio, suministros o información para mantenerse oculto. En 2024 se ofreció una recompensa de 80.000 dólares neozelandeses por información que condujera a su localización

El lunes 8 de septiembre de 2025, la policía fue alertada de un presunto robo en una tienda de suministros agrícolas en Piopio, en la región de Waikato. Al creer que podría ser Phillips, los oficiales colocaron clavos en la carretera, lo que detuvo su vehículo.

Phillips vivió con sus hijos Jayda, de 12; Maverick, de 10; y Ember, de nueve años, en condiciones precarias, camuflados en un bosque. Foto: Policía de Nueva Zelanda.

En el enfrentamiento que siguió, Phillips disparó un rifle de alta potencia a un oficial de policía a corta distancia, hiriéndolo gravemente con múltiples disparos en la cabeza y los hombros. El oficial, un padre joven, se sometió a múltiples cirugías y se encuentra en recuperación, con posible pérdida de la vista en un ojo.

El comisionado de policía Richard Chambers afirmó que no tenía “ninguna duda de que su intención era matar al oficial de policía”. Phillips murió en el lugar de los hechos. La hija mayor de Phillips, Jayda, de 12 años, estaba con su padre durante el tiroteo y fue puesta bajo el cuidado de la policía.

Jayda proporcionó información que ayudó a la policía a localizar a sus dos hermanos menores, Maverick y Ember, en un campamento oculto a unos dos kilómetros de la carretera donde su padre fue asesinado. La policía se acercó al campamento con precaución, ya que Jayda les había dicho que había armas y municiones allí.

Descubrieron una cocina de campamento y un área para dormir a unos 200 metros de donde se hallaron a las niñas. Foto: Policía de Nueva Zelanda.

Los niños fueron encontrados ilesos y en buen estado de salud alrededor de las 4:30 p.m.. Después de su rescate, los niños fueron entregados a las autoridades de bienestar, Oranga Tamariki, el Ministerio para la Niñez de Nueva Zelanda.

El portavoz de Oranga Tamariki, Warwick Morehu, aseguró que los niños recibirán la ayuda y asistencia que necesiten.

La madre de las niñas, Cat, fue informada de los eventos y expresó su profundo alivio de que la terrible experiencia de sus hijos hubiera llegado a su fin, aunque se entristeció por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Ella no había visto a sus hijos en casi cuatro años. El acceso a los niños está sujeto a órdenes judiciales y consideraciones de Oranga Tamariki,

Los niños saben que su padre murió en la confrontación con la policía. Ahora reciben apoyo para procesar su dolor. El comisionado Chambers señaló que su “reintegración a la sociedad probablemente llevará algún tiempo”, pero no tenía dudas de que eran “buenos chicos kiwis”.

La madre de las niñas, Cat, expresó su profundo alivio de que la terrible experiencia de sus hijos hubiera llegado a su fin. Foto: Policía de Nueva Zelanda.

El ministro de Policía de Nueva Zelanda, Mark Mitchell, calificó a Phillips de “muy inestable en su pensamiento” y con “múltiples armas de fuego de alto poder”, lo que hacía la situación muy peligrosa. Advirtió que la policía aplicaría todo el peso de la ley a cualquier persona que se encuentre que haya ayudado a Phillips, y calificó el trato a los niños de “espantoso”.

La Autoridad Independiente de Conducta Policial llevará a cabo una investigación sobre el incidente. Los investigadores forenses examinan exhaustivamente el campamento para obtener información sobre las condiciones de vida y las rutinas diarias de Phillips y sus hijos. El enfoque clave de la policía ahora es determinar el alcance total de la ayuda que Phillips pudo haber tenido y cómo logró permanecer fugitivo durante tanto tiempo.