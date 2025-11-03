Seis marcas argentinas para la industria de la hospitalidad

Marcela Fibbiani apeló a su experiencia como viajera y comensal para curar Hotelga Ar Design, la burbuja de diseño argentino en la feria de hotelería y gastronomía que se realizó en agosto en La Rural. Así, eligió seis marcas de todo el país que aportan soluciones de diseño a la industria de la hospitalidad.

“Pensé en las cosas que me hacen sufrir cuando viajo”, dispara Fibbiani, especialista en sociología del diseño, escenógrafa y editora. “La feria tuvo muchos visitantes internacionales que quedaron sorprendidos por el nivel de los diseñadores argentinos. Hubo muchos interesados y ése para mí es el objetivo: no solo mostrar, sino generar negocios”.

Marcas para la industria de la hospitalidad

Marilina Las Heras y Maitena Guedes, de Hache Objetos (CABA), presentaron su línea de percheros de aluminio con ganchos dimerizables. Polonia (Olavarría), la marca de los hermanos Bernabé, Tomás y Guadalupe Laspina, especialistas en bordados aplicados a la decoración, exhibió sus series de cuadros inspirados en símbolos argentinos, animales y botánica.

Soledad Velázquez y Juan Virano, de Almagre, trajeron de su taller de Villa Allende, Córdoba, objetos, ollas y vajilla de cerámica diseñada especialmente para restaurantes. Los catamarqueños Florencia Leguizamón y Agustín Lauría presentaron Baby Llama, mantas con tejidas por artesanos del NOA con la primera esquila de llama.

La curadora apeló a su experiencia como viajera y comensal

iMdi (CABA), la marca de iluminación de Martín Wolfson y Martín Freijo, aportó lámparas acústicas; spots para barras de bares y veladores, con múltiples posiciones. Inventario, de los cordobeses Jesz García y Esteban Labarte, se sumó con sillas y banquitos pensados para espacios pequeños, como un café de especialidad; apilables y con un acabado capaz de resistir el uso intensivo de la gastronomía.

Marcela Fibbiani fue la curadora de Hotelga Ar Design