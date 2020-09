Selección argentina: la novedosa lista de convocados de Lionel Scaloni para las Eliminatorias

El entrenador dio a conocer la nómina preliminar para los partidos con Ecuador y Bolivia, en el inicio del camino hacia Qatar 2022.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina de fútbol.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección argentina para los partidos ante Ecuador y Bolivia, en octubre próximo, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022. En la nómina hay ausencias de peso, pero aparecen otros futbolistas con grandes presentes en sus clubes.

Lionel Messi y Lautaro Martínez coincidieron en ocho partido en la Selección Argentina.

Los 30 nombres de Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese), Agustín Marchesín (Porto).

Defensores: Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Inter de Porto Alegre), Germán Pezzella (Fiorentina), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Nicolás Otamendi (Manchester City), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Marcos Acuña (Sevilla), Facundo Medina (Lens), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Nicolás Domínguez (Bologna), Nicolás González (Stuttgart), Alexis Mac Allister (Brighton), Alejandro Gómez (Atalanta).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Ocampos (Sevilla), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Giovanni Simeone (Cagliari), Cristian Pavón (Los Ángeles Galaxy).

Argentina iniciará su camino hacia el Mundial de Qatar en condición de local ante Ecuador, el próximo 8 de octubre, en un partido que se disputará en La Bombonera. Luego, el 13, visitará en La Paz a Bolivia.

El último partido de la Albiceleste fue el 18 de noviembre de 2019 cuando en Tel Aviv igualó 2 a 2 en un amistoso con Uruguay. El último oficial, en tanto, fue aquel del 6 de julio de 2019 frente a Chile por el tercer puesto de la Copa América 2019 que finalizó con triunfo por 2 a 1 con goles de Sergio ‘Kun’ Agüero y Paulo Dybala.

Justamente el Kun es uno de los que no forma parte de la nueva nómina porque aún no se encuentra recuperado de la lesión en la rodilla que sufrió el último 22 de junio durante un partido de la Premier League ante Burnley. Si bien protagoniza una buena puesta a punto, los médicos del club inglés y su entrenador, Pep Guardiola, anunciaron que su recuperación no es completa y que incluso por esa razón no estará presente en el primer partido del City en la nueva temporada del campeonato inglés.

Kun Agüero sufrió una lesión en la rodilla.

Entre los nombres que marcan la renovación en el equipo nacional se destacan los de Emiliano Martínez, el exarquero del Arsenal recientemente comprado por el Aston Villa por una cifra récord para un arquero argentino; Leonardo Balerdi, de Olympique de Marsella; Nehuén Pérez, del Atlético de Madrid; Alejandro Papu Gómez, de gran temporada en el Atalanta; y Cristian Pavón, uno de los grandes nombres de la actualidad en la MLS, la liga de fútbol de los Estados Unidos.