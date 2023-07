Sergio Massa : «Tenemos una hipoteca que la tomó el tío jugador, o sea, Macri»

Con el anticipo de las nuevas iniciativas económicas, el precandidato presidencial de Unión por la Patria habló de todo.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo presente para conversar sobre el anuncio de acuerdo técnico con el FMI y sobre las negociaciones en ese sentido, a partir de las cuales se busca fortalecer las reservas del Banco Central e incrementar los ingresos en materia tributaria.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al préstamo con el FMI que nuestra economía debe resolver: «Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia que fue al casino y la perdió -dijo el ministro- fue al usurero del barrio y la perdió». En ese momento, Cinthya García le pregunta si ese tío tiene nombre y el candidato de Unión por la Patria no se acobardó: «Por supuesto, es el ex presidente Macri», sostuvo.

Y agregó: «No es una buena noticia arreglar con el Fondo pero es una noticia que le tiene que dar tranquilidad a la gente porque lo que les decimos es que la Argentina sigue adelante con sus obligaciones. Lo mejor es hacerlo bien, con profesionalismo, y el 10 de diciembre, voy a tener que seguir enfrentando este tema hasta resolverlo».

Tras ser consultado por las críticas de Juntos por el Cambio sobre las negociaciones con el FMI, el referente del oficialismo expresó: «Yo les preguntaría por qué trajeron al Fondo, cuando le expliquen a los argentinos por qué trajeron al Fondo, que opinen de las negociaciones», lanzó contundente.

En esa dirección, el ministro se refirió a las campañas políticas de sus adversarios, de cara a las PASO: «A diferencia del 2015, ahora están haciendo campaña diciendo lo que piensan. Quieren cerrar Aerolíneas, quieren cerrar las universidades, quieren bajar las becas, no quieren repartir más notebooks, no quieren que haya programa de remedios para los jubilados, no quieren que haya más Previaje», detalló.

En contraposición a las propuestas opositoras, Massa tomó como ejemplo el triunfo del peronismo en Córdoba capital, donde «las encuestas decían que estaban 14 puntos atrás y la ganaron porque salieron de atrás de los escritorios a abrazar a los vecinos».

«La ganaron militando. Es un mensaje que muchos de los nuestros tienen que escuchar, se puede ganar la elección si se busca a los vecinos casa por casa», declaró.