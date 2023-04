Shakira cruzó fuerte a Gerard Piqué y explotan las redes sociales

La cantante colombiana Shakira utilizó sus redes sociales para dejar otra vez en ridículo a su ex marido Gerard Piqué.

Gerard Piqué dijo una barbaridad y como todo lo que hace últimamente se le volvió en contra, porque dos líneas en sus redes sociales le alcanzaron a Shakira para dejarlo en ridículo.

Todo comenzó cuando Piqué volvió a decir una pavada, que la cantante colombiana Shakira, es conflictiva por ser latinoamericana.

«Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada», dijo Piqué.

La respuesta de Shakira que explota en las redes sociales

«Orgullosa de ser Latinoamericana», escribió Shakira en Twitter, con la bandera de todos los países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina.

En menos de una hora el tuit había sido visto por más de un millón de personas y tenía miles de comentarios, todos a favor de la cantante colombiana.