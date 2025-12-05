SIDE: tras la llegada de Auguadra, el Gobierno presentó los 6 ejes de la nueva política de Inteligencia Nacional

Luego del nombramiento de Cristian Auguadra como nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno publicó este jueves los seis lineamientos que guiarán la nueva política de Inteligencia Nacional.

Pasadas las 22, la Secretaría de Inteligencia de Estado informó que «por primera vez en veinte años, el Gobierno Nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional».

«Según el comunicado, esos lineamientos estratégicos y objetivos generales deberán orientar la labor de todo el sistema. Entre ellos se destacan: posicionar a la Argentina en el plano internacional; preservar la soberanía y la autonomía estratégica del país; proteger los recursos críticos y las infraestructuras esenciales; prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones; anticipar y contrarrestar amenazas en el ciberespacio; y neutralizar actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales.

Las disposiciones, añadió la cartera, «orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad».

La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, por primera vez en veinte años, el Gobierno Nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La publicación llegó apenas 48 horas después de conocerse al nuevo Señor 5, hombre de confianza de Santiago Caputo, que reemplazó en el cargo al despedido Sergio Neiffert.

Hasta su ascenso, el contador público con experiencia en auditoría que dirigía la División de Asuntos Internos del organismo era una figura conocida principalmente dentro de los círculos técnicos y políticos vinculados al aparato de inteligencia.

Su nombre había tenido una primera aparición pública a mediados de los 2000, cuando Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad, un antecedente que ya lo ubicaba como un cuadro técnico con llegada a espacios de poder.

Dentro de la SIDE, su desembarco se dio como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI), el área encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados. La denominada «cuarta agencia» tiene un rol estratégico dentro del sistema: vigila la conducta y las operaciones internas del organismo. Esa posición lo colocó, incluso antes de asumir la jefatura, en el centro de las disputas por el control del espionaje estatal.

El sucesor de Neiffert es señalado por distintas fuentes como un funcionario cercano a Santiago Caputo, el principal estratega político del oficialismo. Y también a su familia: se afirma que Auguadra fue contador del padre del asesor, Claudio Caputo. Su llegada a posiciones sensibles dentro de la SIDE coincidió con la instalación del núcleo duro que rodea al asesor presidencial en áreas clave del Gobierno, lo que reforzó la percepción de que forma parte de ese círculo de confianza.

Neiffert se negaba a renunicar y Santiago Caputo lo terminó echando. Foto: Federico López Claro

Según el comunicado publicado este martes por la Vocería presidencial, la designación de Auguadra “»permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno».

También se destacó que el objetivo de la administración de Javier Milei es «dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que el país ha recuperado en el mundo».

«La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes», concluyó el texto.