Sin Lionel Messi, Inter Miami cayó ante Houston Dynamo en la final de la US Open Cup

El astro argentino vio desde la tribuna la derrota del conjunto de Florida, que no pudo sumar su segundo título.

En el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y sin Lionel Messi, Inter Miami no pudo con Houston Dynamo por la final de la US Open Cup, y dejó pasar la chance de sumar un nuevo título.

El capitán del seleccionado argentino estaba en duda por una molestia muscular que arrastra desde su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, y finalmente fue descartado. A dos meses de su llegada a Estados Unidos, buscaba sumar su segundo título con Inter Miami: ya conquistó la Leagues Cup con el equipo dirigido por Gerardo Martino el pasado 19 de agosto y con 44 trofeos se convirtió en el futbolista más ganador de la historia.

Sin embargo, Dorsey y Bassi (de penal) adelantaron a Houston en la primera mitad para casi sentenciar la historia, más allá del gol de Josef Martínez en tiempo de descuento.

Qué pasa si hay empate en la US Open Cup 2023

En caso de empate en tiempo regular, debido a que es a partido único, los partidos se irán a un tiempo extra de 30 minutos. En caso de perdurar la igualdad, todo se definirá en una tanda de penales.

Esta forma de culminar los cotejos difiere de la empleada en la Leagues Cup, ya que en esta si al término de los 90 minutos reglamentarios el partido quedaba empatado, el boleto a la siguiente ronda se definía desde los 11 pasos.

Los próximos partidos de Inter Miami

Inter Miami vs NYC FC | Fecha 35 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20:30

Chicago Fire vs Inter Miami | Fecha 36 de la MLS | Día y hora: 4 de octubre a las 21:30

Inter Miami vs Cincinnati | Fecha 37 de la MLS | Día y hora: 7 de octubre a las 20:30

Inter Miami vs Charlotte FC | Fecha 27 de la MLS (postergada) | Día y hora: 18 de octubre a las 21

Charlotte FC vs Inter Miami | Fecha 38 de la MLS | Día y hora: 21 de octubre a las 19.