Sin vueltas: Coti Sorokin habló sobre su romance con Juana Viale

El cantante recurrió a Twitter para ofrecer su palabra sobre los fuertes rumores de amor con la nieta de Mirtha Legrand.

El programa Intrusos develó en su edición del jueves que existe un romance entre Juana Viale y Coti Sorokin. Lo llamativo del caso se refiere a la actualidad personal de la nieta de Mirtha Legrand, que en marzo confirmó públicamente un vínculo con Agustín Goldenhorn, que había nacido en 2019. Hasta el momento, la ahora conductora de los almuerzos nunca corroboró el final de ese lazo.

Juana Viale condujo La noche de Mirtha

El cantante, que enfrenta un divorcio millonario, publicó esta tarde en su Twitter un mensaje en relación a los rumores. Sorokin posteó en su perfil digital una frase concisa, que no significa que la posibilidad de un lazo con Juana no exista. “Mi vida son mis hijos y la música. No me jodan“, escribió el cantautor. La lectura entrelíneas podría ser que no quiere que se indague en su vida personal y por otro lado podría tratarse de una desmentida total.