Sofía Gala habló luego del escándalo en el free shop de Aeroparque: «Tan ridículo»

La hija de Moria Casán rompió el silencio después de retirarse sin pagar algunos productos, antes de subirse a un avión con destino a «La Feliz».

Sofía Gala fue invitada a retirarse de un avión tras ser acusada de no pagar los productos que se llevó del free shop. En ese preciso instante, se encontraba en el vuelo 1608 MDQ con destino a Mar del Plata, cuando las autoridades del lugar fueron alertados de una situación irregular.

Luego del revuelo que generó esta información, la periodista habló con la actriz, quien desmintió las acusaciones y aseguró que no sabía por qué la habían bajado del vuelo.

La hija de Moria Casán declaró: “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”.

En relación a lo ocurrido, aclaró: “Está en mano de mis abogados”.

Y cerró la nota diciendo: “Fue bastante divertido, me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.

Por qué fue demorada Sofía Gala por parte de la PSA

En el mediodía del jueves, Sofía Gala tenía que viajar a Mar del Plata para el estreno de «Reina Animal» pero cuando arribó en el vuelo MDQ1608 MDQ, las autoridades del Aeroparque Jorge Newbery intervinieron y le indicaron que debía descender del avión.

Luego de una denuncia que realizada por parte de los empleados del freeshop, la PSA demoró a Sofía Gala, ya que todo daba a entender que se había ido del lugar sin pagar unos cosméticos. Sin embargo, fue liberada rápidamente y pudo llegar a su destino.